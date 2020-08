Arisa ha fatto molto discutere per quella sua foto postata nei giorni scorsi, dove ha messo in mostra il suo fisico, nonostante non sia perfetto, per dire stop al bodyshaming. La donna è felicemente fidanzata da ben 9 anni e, durante il periodo della quarantena forzata, in un’intervista rilasciata a Mara Venier affermò di essere in difficoltà perché non riusciva a vedersi con lui: “Non so veramente cosa fare. Sono un po’ così. Mi organizzo la giornata, ma sento davvero molto la solitudine”.

E poi: "Perché comunque sono sola con i miei cani da 14 giorni. Non c'è nemmeno il mio fidanzato, perché nel momento in cui ci hanno chiuso, lui era da un'altra parte. Ci vediamo su WhatsApp. Spero possa venire al più presto qui a casa, così passiamo un po' di tempo insieme". Nelle ultime ore è stata paparazzata proprio con lui, Lorenzo Zambelli, mentre scambia delle effusioni davvero hot. Finalmente stanno di nuovo insieme e la passione è più forte di prima.















Lui è un imprenditore originario del Friuli ed è anche il manager dell'artista. Non sempre però le cose sono andate benissimo, infatti circa 4 anni fa ebbero una crisi: "Ci lega un grande affetto, quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Oggi sto bene da sola. Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro", disse la donna all'epoca dei fatti. Adesso però le cose sono cambiate forse definitivamente.















Il settimanale 'Vero' li ha infatti beccati a mare in un modo alquanto intimo. La coppia, che si trova in Sardegna, si scambia infatti dei baci passionali, Arisa e Lorenzo appaiono molto uniti ed hanno un feeling straordinario. La crisi del passato è solo un lontanissimo ricordo. E a proposito sempre del loro rapporto particolare, la musicista confessò anche: "Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci". Un legame altalenante, che però alla fine li vede sempre riappacificare e amarsi con ancora più forza.









La cantante ha voluto lanciare un importante messaggio attraverso i social. La cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram, dove la si vede in spiaggia in costume da bagno. Attraverso lo scatto l’artista ha messo in evidenza tre parti del suo corpo: il décolleté, il ventre ed i genitali. Sempre a commento dello scatto le seguenti parole: “Un albero di arance, un panino al latte, una dea“. Parole che invitato le tante fan ad andare oltre alle imperfezioni del proprio corpo.

