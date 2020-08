Barbara D’Urso, il bagno in piscina è mozzafiato. Tutto in mostra e applausi a scena aperta

Incantevole come non mai. Barbara D’Urso continua a farsi vedere sui social network e nelle scorse ore ha pubblicato l’ennesimo scatto delle sue splendide vacanze estive. Praticamente quasi ogni giorno si immortala in modo abbastanza sensuale e i follower si dividono tra coloro che la apprezzano e osannano per il suo fisico da sballo e altri che invece la invitano a coprirsi e ad essere più seria, tenuto conto che ha ormai superato i 60 anni. Questo scatto però ha messo tutti d’accordo.

Mancano ormai pochi giorni alla fine del suo relax, infatti lunedì 7 e domenica 13 settembre ritornerà a lavorare su Canale 5 con le sue trasmissioni televisive 'Pomeriggio Cinque' e 'Domenica Live'. In attesa della nuova stagione nel piccolo schermo, vuole ancora far stropicciare gli occhi ai suoi tantissimi fan e quindi si è messa in mostra in modo davvero interessante. Curiosa anche la didascalia scelta dalla conduttrice, che ha stupito il popolo della rete per la sua forma perfetta.















Si è dunque ripresa mentre si fa un bel bagno rilassante in piscina. Il suo viso è pieno di entusiasmo, scolpito da un enorme sorriso. Oltre che per la sua felicità assoluta, il post è stato inondato da mi piace e commenti anche e soprattutto grazie al suo corpo impeccabile. Possiamo infatti ammirare un décolleté incredibile ed esplosivo. Nel commento a corredo dell'istantanea, ha riportato: "Acque agitate", aggiungendo gli hashtag #rideresempre e #colcuore. Boom di messaggi degli ammiratori.















I like raggiunti da Barbarella hanno raggiunto e superato le 32 mila unità. Tra i vari post inviati dai suoi affezionati seguaci, spuntano i seguenti: "Barbarè, sei na bomba. Col cuore torna presto!", "Mamma mia che fisico da paura", "Veramente hai un seno meraviglioso", "Vorrei anch'io essere come te". Altri ancora hanno scritto: "Sei proprio bona", "Che décolleté", "Magnifica", "Amore, sei uno spettacolo meraviglioso anche in acqua, ti adoro", "Sei proprio unica".









Visualizza questo post su Instagram Acque agitate 🌊😂 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:13 PDT

Nelle ultime ore Naike Rivelli ha ironizzato proprio sulla D’Urso: “Domani torno a casa da mio figlio, i miei fratelli, i miei nipotini, la mia super mamma e tutti gli abitanti a 4 zampe. Due anni fai invitai scherzosamente online, al nostro primo ritiro, Barbara D’Urso. Era un modo per fare dello humour sul fatto che lei in tv si proclama una carissima amica di famiglia e di mamma da anni. La signora Barbara D’Urso non è invitata, visto che ci aveva creduto in passato”.

