Una bella notizia per Pif al secolo Pierfrancesco Diliberto. Diventato famoso con il completo nero de Le Iene, regista e sceneggiatore affermato, sta per vivere l’avventura più grande della sua vita: diventerà padre. A lanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato il 48enne in compagnia della fidanzata. Una ragazza mora di cui non si conosce l’identità ma che non ha nascosto il vistoso pancione all’obiettivo dei fotografi.

Il parto è ormai agli sgoccioli: il primogenito di Pif dovrebbe nascere tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. La coppia è stata fotografata a Roma tra baci, coccole e passeggiate mano nella mano. Non solo: i due sono stati beccati pure mentre ricevevano alcuni pacchi tra cui un grosso involucro con all’interno un fasciatoio Ikea. Continua dopo la foto















In un altro pacchetto, invece, una crema anti smagliature, fastidioso inestetismo che tormenta tutte le future neo mamme durante i nove mesi della dolce attesa. Pif – vero nome Pierfrancesco Diliberto – è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata. La sua relazione più nota è quella con la giornalista Giulia Innocenzi, finita nel 2016. Continua dopo la foto















Nel 2017 si è parlato con una certa insistenza di un flirt con la conduttrice Rai Francesca Fialdini ma sembra che i due siano solo amici di vecchia data. Tra l’altro oggi la Fialdini è felice accanto ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Pif, invece, aspetta il suo primo figlio dalla nuova fidanzata di cui non sappiamo praticamente nulla. Continua dopo la foto











Indubbiamente una storia importante tanto che Pierfrancesco si è finalmente convinto a mettere su famiglia. Un sogno covato a lungo ma messo sempre in secondo piano rispetto alla carriera. Già lo scorso giugno Pif è stato pizzicato da Vero in compagnia della fidanzata che nascondeva a fatica sotto una canotta bianca le sue nuove forme. Un sospetto diventato realtà con le foto di Diva e Donna: il pancione evidente, i baci e gli abbracci non mentono. Pierfrancesco Diliberto ha però scelto di vivere questo momento così delicato nel massimo riserbo, lontano dal clamore mediatico e dai pettegolezzi

