Grandi polemiche in queste ore si abbattono su Alba Parietti. La donna ha affermato nelle scorse ore, attraverso alcune dirette postate su Instagram, che una volta rientrata da Ibiza non ha praticamente incontrato nessuno all’aeroporto di Malpensa. Quindi, nessuno l’avrebbe invitata a sottoporsi al tampone come previsto dai nuovi protocolli sanitari. E ora ad attaccarla pesantemente è stata la conduttrice Eleonora Brigliadori, che ci è andata veramente giù pesante nei suoi confronti.

La Brigliadori ha detto: “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede…Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio. Non potendo cambiare la sua anima vive in un perenne cortocircuito. Ecco che ti schiavizzi da solo e orrore, orrore, direbbe Enzo Tortora. Vorresti schiavizzare tutti gli altri camminando sulla loro testa per tirarti fuori dalla m…da. Che pena”. Ed ecco giungere poco dopo la replica della Parietti. Vediamo cosa ha risposto. (Continua dopo la foto)















Queste le parole utilizzate da Alba: “A chi mi chiede cosa penso delle dichiarazioni della Brigliadori rispondo che provo molto pena da tempo per questa donna, provo dispiacere, amarezza e compassione perché qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale. La conosco da 40 anni, non agirò per vie legali, né risponderò perché provo disagio per lei e per la volgarità con la quale si esprime su dei temi delicati”. (Continua dopo la foto)















La showgirl ha aggiunto, riferendosi sempre alla Brigliadori: “Oggi come in passato provo imbarazzo nel leggerla e sconcerto, tuttavia è una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza. Non ho nient’altro da aggiungere. Tutto è molto triste ed avvilente. Da anni non trova pace, trovo più avvilenti e volgari i suoi sostenitori che non hanno pudore nel cavalcare i deliri di una persona che palesemente straparla da molti anni su temi seri. Infinita compassione e dispiacere”. (Continua dopo la foto)









Alba Parietti aveva annunciato nelle ore precedenti: “Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole. È dura ma dobbiamo tornare al rispetto più totale delle regole per far sì che la gente si ammali meno possibile, le scuole possano riaprire e aiutino così il lavoro e l’economia di tutti”.

