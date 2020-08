Antonella Clerici senza trucco e senza inganno, la foto acqua e sapone fa boom

Tutti attendono con ansia il nuovo appuntamento televisivo di Antonella Clerici, che finalmente tornerà in onda su Rai 1 con la sua nuova trasmissione culinaria ‘É sempre mezzogiorno’. Il nuovo programma prenderà il via lunedì 21 settembre e dovrebbe essere trasmesso dalle ore 12.30 alle 13.30. Ma adesso a diventare protagonista è stata una foto postata dalla donna sui social network, che ha riscosso un successo clamoroso. Si è mostrata in modo naturale durante le sue vacanze estive.

Attualmente è ad Arquata Scrivia, luogo nel quale convive con il suo amatissimo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Questi giorni conclusivi di relax, prima di buttarsi a capofitto sul lavoro, se li sta godendo al 100% e in molte occasioni condivide con le sue migliaia di follower anche i momenti più privati. Ed è per questo che probabilmente ha deciso di dire stop al trucco e di farsi vedere così com’è, senza filtri. E immediatamente sono arrivate le reazioni di tanti colleghi. (Continua dopo la foto)















La donna ha voluto anche scrivere una brevissima didascalia per annunciare l’istantanea: “Di sole e di verde”, in riferimento al suo relax in un territorio meraviglioso. Tra i vari messaggi che si son potuti leggere sotto l’immagine, sono spuntati quelli di Mara Venier: “Bella!”, della pasticcera Ambra Romani: “Come sei bella così sorridente”, del pizzaiolo originario di Napoli Gino Sorbillo: “Sei sempre più bella”. E tra i tanti mi piace c’è stato anche quello di Alberto Matano. (Continua dopo la foto)















Ovviamente la foto, diventata virale in poche ore, ha ricevuto anche i commenti di tantissima gente comune. Ecco alcuni dei principali post lasciati dai suoi follower: “Signore e signori, ecco una donna che sa portare con eleganza e fierezza le proprie rughette, stima”, “Acqua e sapone sempre bella, non vedo l’ora di vederti in tv”, “Sembri ancora più giovane”, “Stupenda senza trucco”, “Bella anche non truccata, prendo coraggio anch’io”, “Al naturale sei bellissima”, “Ti amiamo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Di sole e di verde😀😀😀😀 #estate #relax #casanelbosco Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 21 Ago 2020 alle ore 3:44 PDT

‘C’è tempo per’ si trasferirà alle ore 12 perché tornerà l’attesissima Eleonora Daniele con ‘Storie Italiane’. Tutto questo andrà avanti fino al 21 settembre, quando poi entrerà in scena la Clerici. Il programma di cucina di Antonella prenderà spunto da ‘La Prova del Cuoco’, ma il format è differente. La trasmissione punterà l’attenzione sulle signore che hanno voglia di cimentarsi con il mondo culinario.

