Belen Rodriguez ama sorprendere, far parlare e dividere. Da quando si è lasciata con Stefano De Martino la modella argentina è tornata al centro della cronaca rosa, alimentandola anche in prima persona. Prima ha piazzato frecciatine velate sui social dirette all’ex marito, poi è apparsa su diverse copertine cartacee per i flirt con Gianmaria Antinolfi e Antonino.

Nelle scorse ore su Instagram ha pubblicato uno scatto riprendendo la propria mano su cui sono ben visibili gli anelli che le regalò Andrea Iannone a suo tempo Correva l’anno 2017 quando Iannone regalò a Belen un prezioso anello (i due all’epoca stavano assieme). Quello stesso anello che ora la Rodriguez ha ri-indossato. All’epoca il gesto fece rumore in quanto il dono assomigliava a un gioiello che De Martino regalò sempre alla sudamericana prima del matrimonio. Continua dopo la foto















Qualcuno, in riferimento, allo scatto pubblicato da Belen nelle scorse ore ha pensato infatti che l’anello fosse quello datole dal danzatore campano. Ma non è così: come spiega Fanpage.it non ci sono dubbi sul fatto che l’oggetto in questione sia quello del motociclista di Vasto. Altra certezza è che l’argentina non infila da diverse settimane la fede nuziale condivisa con De Martino. Continua dopo la foto















Non è chiaro se Belen abbia volutamente mostrato l’anello regalatole da Iannone oppure lo abbia ripreso involontariamente. Fatto sta che quel dono ora è ricomparso sul suo dito. Questo non significa che con il pilota di Vasto ci sia in corso un ritorno di fiamma (si mormora che lui abbia intrapreso un flirt con Soleil Sorgè). Ciò appare alquanto improbabile. Il mistero resta più che aperto. Nel frattempo il gossip continua a tallonare l’argentina che di recente è stata paparazzata a scambiarsi un bacio con Antonino. La foto è comparsa sul settimanale Vero. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Persiana americana Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 20 Ago 2020 alle ore 1:27 PDT



Belen Rodriguez (il cui nome completo è María Belén Rodríguez Cozzani) nasce nella città di Buenos Aires (Argentina) il 20 settembre 1984 dove inizia la sua carriera lavorativa a diciassette anni, come modella. Consegue il diploma presso un liceo artistico di Buenos Aires nell’anno 2003; in seguito si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università della capitale.

