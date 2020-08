Wanda Nara sa sempre come tenere attivi i suoi fan e anche nelle ultime ore ha voluto incendiare la rete con uno scatto decisamente da censura. La moglie di Mauro Icardi ha un fisico da paura, nonostante abbia alle spalle numerose gravidanze, ed è davvero difficile trovarle una parte dello stesso che sia imperfetta. Il modo in cui si è mostrata stavolta è veramente bollente ed ha immediatamente scatenato gli utenti, che hanno rischiato seriamente di rimanerci secchi davanti al pc.

La showgirl originaria dell’Argentina è attualmente in Italia e precisamente nella città di Milano. Lo scatto arriva proprio dal suo attico lussuoso che si affaccia sul meraviglioso stadio ‘San Siro’, impianto sportivo nel quale suo marito ha giocato per anni prima di approdare al Paris Saint-Germain. La 33enne, che a livello televisivo non ha raccolto un ottimo consenso dopo l’esperienza come opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, è però imbattibile su Instagram, dove è osannata. (Continua dopo la foto)















La stupenda Wanda si è dunque immortalata sul terrazzo della sua abitazione, mentre era intenta a rinfrescarsi con una doccia hot. Si può osservare in bella vista il suo magnifico lato B, nonché la forma del suo esplosivo décolleté. Come didascalia ha deciso di scegliere le seguenti parole: “Amante dei tramonti”. Sicuramente suggestivo il paesaggio, ma i suoi instancabili fan hanno posto poca attenzione al resto, concentrandosi unicamente sulle sue forme estremamente mozzafiato. (Continua dopo la foto)















Difficilmente a livello lavorativo la vedremo nuovamente a breve in qualche trasmissione italiana, anche perché per lei è abbastanza complicato fare avanti e indietro dalla Francia. La Nara può dunque godersi appieno l’affetto dei suoi ammiratori e soprattutto i suoi cinque figli Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. I primi tre li ha concepiti con Maxi Lopez, mentre le ultime due con Mauro. Ora tutti attendono con trepidazione la sua nuova immagine bollente. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Amante de los atardeceres 🌅 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:35 PDT

Anche in una precedente istantanea aveva acceso i suoi fan mentre si faceva un bel bagno nella sua meravigliosa piscina. Ma gli occhi sono caduti proprio lì, nel suo esplosivo décolleté che ha ‘bucato’ la camera. Il seno sembrava infatti dover esplodere e venir fuori da un momento all’altro. Il suo sguardo compiaciuto ha reso l’atmosfera ancora più bollente. Che altro dire, Wanda è davvero di una bellezza unica.

