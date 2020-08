La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, fa spesso parlare di sé. Nei giorni scorsi ha fatto delle stoccate all’artista Adriano Celentano perché quest’ultimo ha confessato di aver avuto una relazione segreta con l’attrice italiana. Questo suo annuncio è stato fatto senza consultare preventivamente le due donne, visto che comunque all’epoca dei fatti sia Ornella che il cantante erano legati ad altre persone. Nelle ultime ore la ‘vittima’ è diventata nuovamente la conduttrice Barbara D’Urso.

In passato si sono battibeccate diverse volte e addirittura è arrivata una diffida da parte di Carmelita nei confronti della Rivelli. Nell’ultimo post pubblicato sul social network Instagram, Naike ha ironizzato con la presentatrice tv, che chissà se vorrà replicare nelle prossime ore a queste punzecchiature. Ha inoltre postato un’immagine sempre sopra le righe, che la mostra con il lato B in evidenza. Ma sono state le sue parole scritte a fare rumore e ad alzare un possibile polverone. (Continua dopo la foto)















Nel commento social Naike Rivelli ha dunque ricordato che circa due anni fa invitò in modo scherzoso la D’Urso al primo ritiro di famiglia. Vediamo cosa ha detto esattamente: “Domani torno a casa da mio figlio, i miei fratelli, i miei nipotini, la mia super mamma e tutti gli abitanti a 4 zampe. Due anni fai invitai scherzosamente online, al nostro primo ritiro, Barbara D’Urso. Era un modo per fare dello humour sul fatto che lei in tv si proclama una carissima amica di famiglia e di mamma da anni”. (Continua dopo la foto)















Poi ha proseguito, dicendo: “Purtroppo questo scherzo mi è costato la prima diffida dalla signora in questione. Da quello che c’era scritto sulla diffida, pare che mi avesse preso seriamente. Aiuto, quindi quest’anno lo specifichiamo. La signora Barbara D’Urso non è invitata”. Adesso resta da capire se Barbarella si sarà di nuovo infastidita da queste sue parole e se eventualmente scatteranno in futuro nuove diffide. Una cosa è certa: la ‘guerra’ a distanza tra le due è destinata a continuare. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa, a proposito di mamma Ornella, aveva affermato: ““Ho appena finito di parlare con mamma e l’ho finalmente convinta a ritornare a vivere in Italia a Gerace in Calabria”. Ha corredato questo post con un’immagine da giovane di Ornella Muti e i fan si sono scatenati: “Ottima scelta”, “Splendide entrambe”, “La donna più bella del mondo in assoluto”, “Occhi senza eguali”.

