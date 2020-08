“Lei è pazzesca!”. Michele Morrone, chi è la sua nuova bellissima fiamma

I gossip che si sono susseguiti in questo periodo su Michele Morrone sono già stati largamente smentiti. I rumor volevano l’attore di ‘365 giorni’ al fianco della caliente Belén Rodriguez, ma nulla, a quanto pare si è trattato di una smaliziata diceria paesana. Nel frattempo però Michele Morrone non è mica stato con le mani in mano, nelle ultime ore infatti si sarebbe chiarita l’identità della donna che scalda il cuore al bellone da spiaggia. A quanto pare il 29enne ha intessuto una romantica liaison con la favolosa imprenditrice araba Sara Al Madani. Secondo un gossip fattosi ormai sempre più insistente, Michele Morrone sarebbe invischiato in una vera e propria love story con Sara Al Madani, imprenditrice araba specializzata nella realizzazione di video personalizzati per i Vip.

Le due star si sarebbero conosciuti a Dubai grazie agli impegni lavorativi, e il dardo di cupido non avrebbe tardato ad infilzarli come due arrosticini abruzzesi. Ad oggi Michele Morrone non ha confermato né smentito le voci che lo vogliono innamorato matto, solo quelle sulla presunta tresca con Belén Rodriguez sono di per certo state smentite, in quanto false. Al braccio della showgirl argentina, infatti, ci sarebbe Antonino Spinalbese, ma questa è un’altra storia. Torniamo al bel Michele Morrone e alla sua presunta nuova fiamma, Sara Al Madani. (Continua dopo le foto)





























L’attore Michele Morrone ha finalmente potuto tendere le braccia ai suoi figli, rientrati sani e salvi da Beirut dopo lo scoppio della bomba che ha raso al suolo gran parte della città. Morrone ha due bambini, Marcus e Brando, entrambi nati dall’amore con l’ormai ex moglie Rouba Saadeh. Dopo la separazione l’attore ha avuto una love story, ormai largamente conclusa, con la ballerina Elena D’Amario. Tutti i suoi fan adesso sono in trepidante attesa di sapere se sia un gossip reale quello che lo vuole al fianco della carismatica imprenditrice Sara Al Madani. Su Instagram vige da parte dell’attore 29enne ancora un assordante silenzio stampa. Chissà se Michele Morrone Confermerà o smentirà la storia. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Never alone. Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial) in data: 19 Ago 2020 alle ore 9:00 PDT

Michele Morrone è alto 1,83 e pesa circa 80 kg, nato a Melegnano, Lombardia, il 3 ottobre 1990 sotto il segno della bilancia. La sua famiglia è di origini pugliesi: papà, venuto a mancare prematuramente, mamma e due sorelle. La passione di Michele Morrone per il mondo dello spettacolo inizia a prendere vita nel corso dell’adolescenza. Michele è uno tosto e, mentre lavora come modello, inizia anche a studiare recitazione presso la Fondazione del Teatro G. Franceschini di Pavia. Possiamo essere certi che il film ‘365 giorni’, di cui è uno dei due protagonisti, aggiungerà alla sua carriera un po’ di pepe, consacrandolo nell’olimpo cinematografico. Il film in questione è stato ideato per gli amanti del genere che si inserisce bene nel filone del porno soft.

