Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno scelto: il loro terzo figlio si chiamerà così. Ma non piace a tutti

Marco Maddaloni, vincitore dell’Isola dei Famosi 2019, e la moglie Romina Giamminelli hanno annunciato il nome del loro terzo figlio in arrivo. Marco e Romina si sono sposati lo scorso settembre, dopo la proposta di lui fatta in diretta durante una puntata dell’Isola dei Famosi. La coppia ha già due figli, Giovanni e Giselle Marie. Anche in questo caso ha vinto la tradizione per la scelta del nome da dare al figlio.

Lo stesso Marco ha spiegato su Instagram: "Finalmente ecco il nome del nostro terzo genito???? il primo ovviamente con immensa gioia gli ho dato il nome di mio padre 'Giovanni' la seconda essendo femminuccia ha scelto mia moglie e ha optato per Giselle 'Marie' nome della madre è per il terzo con immenso onore ed orgoglio gli voglio donare il nome di uno degli atleti più forti e caparbi che io abbia mai visto e vi assicuro che ne ho visti veramente tanti".















Dunque dopo Giovanni e Giselle Marie arriverà Pino, nome dello zio di Marco, nonché judoka professionista al quale lo stesso bi- campione europeo e detentore di due ori in Coppa del Mondo di judo è molto legato. Lo stesso video in cui i due annunciano il nome del terzogenito è stato postato anche dalla moglie Romina, ormai in procinto di partorire. La Giamminelli ha citato una delle canzoni più emozionanti del maestro Franco Battiato, La Cura: "Perché tu sei un'essere speciale ed io avrò cura di TE. Ti aspettiamo Pino. Tu che sei il mio leoncino".















Stranamente, ma forse neanche troppo, anche per una decisione così innocente qualcuno ha trovato il modo di polemizzare. Una follower, sotto al post di Marco Maddaloni, ha voluto far sapere la propria opinione, dichiarando di non gradire la scelta dei due. Il commento ha suscitato la reazione indispettita della moglie di Marco, Romina Giamminelli, la quale ha prima chiesto retoricamente: "è proprio necessario dire tutto ciò che si pensa in momenti come questo?". E poi ha chiuso la polemica in modo stizzito: "L'importante è che il nome piaccia a noi e a nessun altro".









Insomma per il judoka napoletano le polemiche sono sempre dietro l’angolo. L’ultima volta aveva dovuto rispondere per le rime a chi lo criticava perché si allenava all’esterno della sua abitazione. Marco Maddaloni si stava allenando per le Olimpiadi, ma a suo dire non aveva trasgredito alcuna disposizione anti-Covid. Stavolta alla follower ha risposto la moglie. Ma d’altra parte si sa, la notorietà implica sempre un prezzo da pagare.

