“Ora fate parlare me”. Diletta Leotta, tutta la verità sulla faccenda rosa Zlatan Ibrahimovic

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a quanto pare non avrebbero alcuna love story nascosta. Avevano già sfondato la barriera del suono le notizie che fino a pochissime ore fa aleggiavano sul loro conto. La presunta tresca fra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, era stata lanciata dal magazine Chi, che li avrebbe avvistati una fantomatica cena a porte chiuse, blindatissima, con tanto di bodyguard all’ingresso. Ma non solo. I due infatti sarebbero partiti alla volta della Sardegna, separatamente ma ‘insieme’. Per smentire ciò è scesa in campo la diretta interessata, Diletta Leotta, che chiarisce una volta per tutte la posizione tra lei e Zlatan Ibrahimovic.

Al magazine inglese SunSport, la presentatrice Diletta Leotta ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, effettuate attraverso i suoi portavoce. “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale”. I due partner professionali erano stati pizzicati da “Chi” dopo una cena al ristorante con alcuni amici. Poi, sempre secondo il settimanale, Diletta Leotta sarebbe partita per la Sardegna, seguita a nastro da Zlatan Ibrahimovic. È vero che il calciatore svedese fosse in vacanza in Sardegna, ma certamente non da scapolo come si era lasciato intendere. Zlatan era rigorosamente accompagnato dalla moglie Helena e dai figli Maximilian e Vincent. (Continua dopo le foto)





























Nessuna love story dunque fra Diletta e Zlatan, anzi, la Leotta risulta ancora single dopo la rottura con Daniele Scardina. In Sardegna la conduttrice ha festeggiato il suo 29 ° compleanno, mentre Zlatan Ibrahimovic era al fresco del proprio yacht in compagnia della moglie Helena e dei loro due figli Maximilian e Vincent. La presunta storia amorosa fra i due è stata caldamente smentita dai portavoce della Leotta che affermano con certezza che non ci sia mai stata “nessuna relazione” tra i due. Un portavoce ha chiaramente detto a SunSport: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Zlatan approva @buddyfit_it 🤣💪🏼 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

“Sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo” SunSport ha recentemente riferito di come Ibra non sia rimasto molto colpito dagli allenamenti di fitness di Diletta Leotta caricati sui social media. La presentatrice Dazn è inequivocabilmente super in forma e la sua bravura può essere vista regolarmente sulla copertura dei canali dedicati alla Serie A. In questo ruolo, è diventata famosa sia ai giocatori che ai fan, vantando 6,8 milioni di follower su Instagram. Ha sottotitolato uno dei suoi video: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po ‘di relax … ma preparatevi perché tocca a voi presto!” E Zlatan ha risposto scherzosamente al fuoco nei commenti: “Cosa ci fai sul tetto, Diletta?

