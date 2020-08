“Il mio lato B…”. Caterina Balivo stavolta è senza limiti: “Per mio marito”

È un’estate particolare per Caterina Balivo. Il nome della conduttrice campana non figura tra i protagonisti della programmazione della nuova stagione Rai e, dopo un anno molto intenso, sembra inevitabile un periodo di pausa, o di riflessione. Sicuramente al momento la Balivo si rilassa in vacanza in Sicilia, tanto mare e, qualche polemica sui social. Dopo aver risposto seccamente ad un utente su Instagram che ipotizzava dei ritocchini di chirurgia plastica, la presentatrice ha fatto ancora parlare di sé.

Stavolta è stata lei stessa a generare la discussione con una battuta tra il serio ed il faceto, che riguarda niente meno che il suo lato B. Presentando il suo personal trainer ai suoi follower Caterina ha voluto commentare così: “Il mio nuovo allenatore mi farà avere in un anno un lato B come Wanda Nara”. Da questo momento è iniziato un simpatico botta e risposta col marito Guido Maria Brera, ma la situazione pare sia sfuggita di mano. (Continua dopo la foto)















Ma perché proprio il lato B di Wanda Nara. Ebbene sembra che il marito di Caterina, lo scrittore Guido Maria Brera, sia fissato con la moglie di Mauro Icardi. “Visto che è il mito di mio marito” ha infatti affermato la Balivo. Ed ecco che poco dopo è arrivata la risposta di Brera, il quale ha augurato la buona riuscita dell’impresa arrivando a chiedere un patto al personal trainer. Caterina non ha lasciato la presa e ha rilanciato, concludendo questo siparietto con la battuta: “Poi accanto a me però dovrà esserci Mauro Icardi!”. (Continua dopo la foto)























Insomma Caterina Balivo ed il marito sono in perfetta sintonia, amano scherzare e confermano una volta di più come fossero del tutto infondate le indiscrezioni su una presunta crisi. Voci che si erano diffuse perché nei numerosi scatti effettuati dalla presentatrice e pubblicati sui propri profili social era sempre assente proprio il marito. Tanto che qualche fan aveva chiesto maliziosamente: “Dov’è tuo marito? Siete in crisi?”. Messaggio che aveva spinto la Balivo a smentire la crisi spiegando che il marito si trovava a lavoro. (Continua dopo la foto)

Nessuna nube all’orizzonte, quindi, sul matrimonio tra Caterina Balivo ed il marito Guido Maria Brera. Ora la conduttrice di Secondigliano si gode le meritate vacanze, in attesa di capire quale sarà il suo prossimo impegno lavorativo. Di sicuro, al suo posto nel pomeriggio di Rai Uno, ci sarà Serena Bortone con “Oggi è un altro giorno”. Si è parlato di un possibile passaggio a Mediaset, ma dalla stessa azienda è arrivata la smentita. La stessa Balivo aveva dichiarato in tempi non sospetti che si sarebbe dedicata a progetti inediti, di cui però al momento non si sa ancora nulla.

