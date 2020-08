“Mi riempi la vita”. Cristina Parodi, la dedica (e gli scatti) al figlio Alessandro fanno sciogliere dall’emozione

Giornata particolare e speciale per Cristina Parodi, che ha voluto dedicare un post su Instagram al suo adorato figlio Alessandro. In occasione dei 23 anni del ragazzo, la conduttrice televisiva ha postato alcune immagini del giovane sul popolare social network e gli ha fatto i suoi amorevoli auguri. Leggendo il suo commovente messaggio, si può facilmente intuire quanto bene gli voglia ed ha sottolineato il fatto che la sua nascita le ha permesso di avere un regalo straordinario.

L’unione mamma-figlio è da sempre indissolubile e la regola vale anche per Cristina, che farebbe di tutto per vederlo felice. Le foto di Alessandro Gori mostrano un ragazzo molto bello esteticamente, ma che sembra infastidito dagli scatti di sua madre. Una reazione che hanno tante persone della sua età. Ad essere protagonista nella sua dedica è anche la nostalgia, infatti la Parodi ha voluto rievocare quel 20 agosto di tanti anni fa, che le ha donato un sorriso per tutta la vita. (Continua dopo la foto)















Il suo messaggio è stato il seguente: “Sei nato la sera tardi del 23 agosto di 23 anni fa, in un ospedale quasi deserto. Quando ti ho preso in braccio la prima volta eri bianco, come ricoperto di farina…l’ostetrica mi ha detto: è nato con la camicia, è un buon segno. Sarà per questo che ami le camicie sgargianti (che solo tu puoi indossare). Detesti farti fotografare e da allora riempi la mia vita di tante cose belle…Quella fortunata, insomma, sono stata io…#auguriamoremio”. (Continua dopo la foto)















A proposito dei suoi figli (ha anche due figlie di nome Benedetta e Angelica), in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa Cristina Parodi disse: “Ormai i ragazzi sono grandi, ma la voglia di stare con loro è sempre tanta. E ciò anche se non hanno più bisogno di coccole e cure come quando erano piccoli. Ormai le esigenze sono altre, anzi, la principale esigenza in questa fase è solo una, ovvero chiedere i soldi a noi genitori. Sì, fondamentalmente per loro siamo dei bancomat”. (Continua dopo la foto)









Mamma e figlia che in realtà sembrano più che altro due sorelle. È il caso di Cristina Parodi che per festeggiare mamma Laura Casabassa su Instagram ha condiviso un magnifico scatto di loro due insieme. E beh, impossibile non notare due cose: la loro straordinaria somiglianza (stesso sguardo, stesso sorriso, stesso stile) e il fascino, la bellezza e l’eleganza della mamma di Cristina ma anche di Benedetta e Roberto.

