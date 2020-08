Non sono giorni facili per Anna Tatangelo. È lei a confessarsi nel corso di una lunga intervista rilasciata all’Ansa. Anna Tatangelo ha parlato dell’incidente domestico di cui è rimasta vittima sua madre, la signora Palmira. La donna, come ha spiegato , è incappata in una caduta pochi giorni fa e ha avuto un trauma facciale (frattura della mandibola).

Quindi è stata ricoverata a Roma dove riceverà tutte le cure mediche di cui ha bisogno. Lady Tata, con un post su Instagram, ha voluto fare un bilancio della sua estate "diversa", fatta di "alti e bassi". Ricordiamo che la cantante di Sora nei mesi scorsi ha anche chiuso definitivamente la relazione con Gigi D'Alessio, dal quale ha avuto un figlio, Andrea. La rottura si è consumata in modo civile, tanto che Anna ha definito l'ex un pilastro della sua vita.















Anna Tatangelo, nel tirare le somme del periodo estivo, ha colto anche l'occasione per fare dei sentiti auguri al fratello Giuseppe, al quale è assai legata. "Tanti auguri bro! È stata un'estate diversa con alti e bassi, ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB", le parole della cantante. Un'estate più dura del solito che l'ha vista anche stravolgere completamente il suo look, optando per una inedita tinta bionda di capelli.















Una scelta per nulla casuale, bensì dettata dalla voglia di cambiamento che si è rispecchiata pure nella musica. La stessa Tatangelo ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera di sentirsi una "persona nuova", che dopo aver passato dei momenti in mezzo alla tempesta vuole tornare a sorridere. Tempesta riferita alla fine della relazione con Gigi D'Alessio. Stavolta pare che la decisione sia più che definitiva e che all'orizzonte non ci sia spazio per alcun ritorno di fiamma.

















Lady Tata ha precisato al quotidiano di via Solferino che con Gigi, nonostante il naufragio sentimentale, è rimasto un ottimo rapporto, fatto di stima e affetto reciproci. D’Alessio ha preferito non parlare della conclusione della storia per ora. Una cosa è certa: i due ex remano dalla stessa parte, anche per il bene del figlio Andrea. Ultima chicca rivelata da Anna è che il cantante napoletano, dopo averla vista nel look rivoluzionato, ha apprezzato il cambiamento.

