“Ma non ti vergogni!?”. Sonia Bruganelli ci ricasca e la rabbia degli utenti esplode: nessuno la salva

Ormai è diventata una consuetudine: Sonia Bruganelli nuovamente massacrata sui social network. Ogni volta che decide di postare un’immagine sui social, i suoi follower trovano sempre qualcosa di negativo ed è successo anche nelle ultime ore, quando ha deciso di fotografare uno strumento in particolare. Durante il buongiorno ai suoi utenti, ha fatto vedere una tazza di caffè. Fin qui nulla da dire, ma è ciò che si trovava al fianco della tazza ad aver creato una marea di polemiche.

Ha infatti fatto vedere a tutti il test rapido per il coronavirus ed ha anche mostrato il risultato dello stesso. Lo strumento messo in mostra dalla moglie del conduttore Paolo Bonolis è stato presumibilmente utilizzato da lei stessa e riporta un esito che non è valido. Dunque, occorrerebbe ripetere il test per avere un quadro più chiaro. Ed ecco dunque che molte persone hanno iniziato ad attaccarla ripetutamente. Non c’è proprio pace per Sonia, costretta a subire pesanti critiche. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia che accompagna l’immagine della quale vi abbiamo parlato, la Bruganelli ha commentato: “Fidarsi è bene…non fidarsi è meglio”. C’è chi l’ha accusata di aver voluto dare vita ad esibizionismo, mentre altri hanno ironizzato sulla possibilità che sia stata infetta in passato. Uno dei messaggi principali è stato questo: “Grave postare immagini su un argomento tanto grave con tanta superficialità”. Chissà se anche stavolta la donna starà zitta o risponderà per le rime. (Continua dopo la foto)















Altri follower hanno affermato ancora: “Mah, questi test rapidi servono a poco, anzi a nulla. Sono inaffidabili, e so quello che dico”, “Ma non ti vergogni nemmeno un po’ per la tua arroganza, vena provocatoria. Guardati allo specchio!”, “Scusa se te lo dico, ma è praticamente inutile averlo fatto”. Un altro ancora: “Ma quanta stupidità in questa gente. Ma fatevi le vostre cose senza postarle…Imparate a vivervi la vita senza condividerla o non ne sarete più capaci. Che tristezza”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌞 Fidarsi è bene… non fidarsi è meglio. Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 20 Ago 2020 alle ore 3:08 PDT

E prima di Ferragosto un’altra foto aveva sollevato proteste della rete. L’immagine è stata scattata in Sardegna, in un albergo a 5 stelle di Porto Cervo, su di un terrazzo in cui la Bruganelli sta godendo qualche chiacchiera con due amiche. “Una semplice curiosità. Perché specificare che l’hotel è a cinque stelle e che per di più si trova a Porto Cervo? Nulla in contrario, però a volte un po’ di umiltà non ti farebbe male”, uno dei commenti.

