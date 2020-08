Francesco Totti e la dedica da brividi alla piccola Isabel. Lo scatto insieme a mare emoziona

Francesco Totti e Ilary Blasi sono felicemente sposati da tanti anni ed hanno costruito una famiglia davvero importante e invidiata da molti. Ora però, l’ex capitano della Roma ha deciso di pubblicare una foto che lo ritrae in particolare con uno dei suoi figli, ovvero la piccola Isabel. L’ex calciatore appare davvero completamente innamorato di sua figlia ed ha voluto mostrare a tutti il suo immenso affetto che prova nei suoi confronti. La bimba è arrivata dopo i primi due figli.

Isabel è super coccolata non solo da Er Pupone, ma dall'intero nucleo familiare. Lui comunque esce pazzo per lei e la dedica che le ha riservato sul social network Instagram è da brividi. Inevitabilmente il suo account è stato travolto da migliaia di mi piace e di commenti da parte dei suoi follower, che non hanno che potuto apprezzare l'istantanea e le parole scelte da Francesco. Lo scatto dei due ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa ed avrà commosso anche mamma Ilary.















Nello scatto in questione la bambina è sdraiata sulla schiena di Totti e si trovano a mare a godersi le vacanze. Nella didascalia a corredo del post ha scritto: "Siamo una cosa sola". Isabel ha appena 4 anni ed è dunque con i suoi genitori e i fratelli a Sabaudia. Rappresenta decisamente il punto debole dell'ex campione giallorosso, che non riesce proprio a distaccarsi dalla figlia. Quest'ultima comunque assomiglia moltissimo a sua madre e la sua nascita è stata tanto attesa.















Tantissimi anche i personaggi famosi che hanno voluto lasciare un emoticon o un commento. Spiccano ad esempio l'attore Francesco Arca, i calciatori Armando Izzo, Radja Nainggolan e Miralem Pjanic, nonché gli ex atleti Bobo Vieri e Luca Toni. Questi altri messaggi di gente comune: "Quanto siete belli", "Avrei sempre voluto un padre come te", "Grande capitano", "Bonazzi!", "Belli come il sole", "Un uomo come pochi", "Ma che cucciola", "Grande, siete fantastici".









Visualizza questo post su Instagram Siamo una cosa….sola❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 18 Ago 2020 alle ore 10:54 PDT

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti della loro dolcissima vacanza, i loro numeri parlano chiaro e sono tutti vincenti: 18 anni di amore e 15 di matrimonio. Sono stati immortalati in qualsiasi situazione vacanziera e sono sempre belli da paura: in bikini, mentre si baciano, quando giocano con la più piccola e mentre chiacchierano tutti fra di loro. La famiglia Totti – Blasi è davvero una meraviglia.

