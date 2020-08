Giovanni Ciacci lascia tutti senza parole. Sorpreso a camminare in strada così: che roba

Incredibile, ma vero: Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei personaggi televisivi più vulcanici e che fanno parlare molto di sé. Ma ciò che l’esperto di stile ha fatto stavolta ha del clamoroso. E tutto è avvenuto in pubblico, in mezzo ad una strada. Dopo aver dovuto accettare a malincuore la tristissima notizia della mancata riconferma al programma televisivo di Tv8, ‘Vite da Copertina’, ha voluto dare un autentico spettacolo immortalandosi in modo davvero particolare davanti alla gente.

Si è infatti recato a Positano, una delle zone più suggestive e affascinanti della costiera amalfitana, ricevendo un’accoglienza sensazionale. La trasmissione tv di Adriana Volpe, ‘Ogni Mattina’, era in collegamento da questo splendido territorio partenopeo e per un imprevisto nella diretta si è dunque notato un Giovanni in versione inedita. Ha infatti indossato un abbigliamento sicuramente non proprio consono per camminare in pubblico. E i passanti saranno sicuramente rimasti sbalorditi. (Continua dopo la foto)















Si è infatti fatto vedere in accappatoio, attirando inevitabilmente una marea di gente incuriosita da Ciacci. E, come dichiarato dal diretto interessato in un’intervista rilasciata a ‘Positano Notizie’, sono addirittura intervenuti i militari: “Abbiamo bloccato il traffico. Sono dovuti arrivare i carabinieri per sparpagliare la calca di gente affettuosa che voleva incontrarmi”. Nel magnifico luogo scelto dall’uomo spesso c’era anche il regista Franco Zeffirelli. (Continua dopo la foto)















Il costumista e stylist ha poi detto: “Di Positano ho ricordi bellissimi. Ho conosciuto Nureyev, le Kessler, tantissimi esponenti del jet set, in questo posto da sogno”. Insieme alla sua carissima amica Valeria Marini è stato ospitato in passato nella stratosferica villa di Zeffirelli, ‘Villa Tre Ville’. Ormai è diventato un albergo stellato, ma in quel posto si riunivano una volta i più importanti artisti di qualsiasi generazione, che venivano puntualmente invitati dal regista fiorentino. (Continua dopo la foto)









Giovanni Ciacci si è successivamente lasciato andare ad una piacevole considerazione: “Ricordo chiaramente che un 15 agosto ci fu uno spettacolo pirotecnico con l’Aida in sottofondo…Ero con Valeria Marini, che naturalmente fu paparazzata e pubblicata sui migliori giornali di gossip”. Ma più che per le sue dichiarazioni, è stata quella immagine con l’accappatoio a fare decisamente rumore.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte, sono loro le stelle del gossip. Ecco quanto costa una loro foto insieme