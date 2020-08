Olivia Paladino e Giuseppe Conte, sono loro le stelle del gossip. Ecco quanto costa una loro foto insieme

Il premier Giuseppe Conte non è solamente uno degli uomini più influenti nel mondo della politica italiana, ma nell’ultimo periodo sta rubando la scena anche nel mondo del gossip. Anche grazie e soprattutto alla sua compagna Olivia Paladino. Nei giorni scorsi è scoppiata una polemica, poi rientrata, sulla borsetta della dolce metà del presidente del Consiglio. Ora invece il ben informato ‘Dagospia’ ha voluto chiarire alcuni aspetti economici legati alle foto che hanno come protagonista la coppia.

Infatti, sembra proprio che le riviste debbano pagare una marea di soldi per riuscire ad ottenere le immagini di Giuseppe ed Olivia. La cifra riferita è davvero clamorosa e lascia tutti interdetti. Si sa che comunque nel gossip si va sempre a caccia dello scoop e, visto che Conte sta diventando uno dei perni anche della cronaca rosa, tutti fanno a gara per accaparrarsi le richiestissime immagini dei due. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha riportato il sito ‘Dagospia’. (Continua dopo la foto)















La cifra è da capogiro, quindi tenetevi pronti al numero mostruoso: “Dipende dal tipo di foto e dalla trattativa con i settimanali, ma queste foto tirano”. Si sborsa infatti una somma di denaro che va dai 35 ai 50 mila euro. Il portale ha inoltre aggiunto che le foto di Belen Rodriguez valgono di meno: “Per rendere l’idea le foto del bacio spontaneo di Belen Rodriguez con Antinolfi sono state pagate di meno”. Dunque, tutti pazzi ormai per una delle coppie più chiacchierate in Italia. (Continua dopo la foto)















Olivia Paladino è considerata una donna molto elegante, riservata ed estremamente schiva. Lei è la figlia di Cesare Paladino, ovvero il proprietario del Grand Hotel Plaza della capitale Roma, una struttura alberghiera super lussuosa. La mamma è l’attrice originaria della Svezia, Ewa Aulin. Ha inoltre una figlia di nome Eva, concepita da una precedente relazione sentimentale con un altro uomo. Ha 15 anni in meno di Giuseppe Conte, con quest’ultimo che ha pure un figlio, Niccolò di 12 anni. (Continua dopo la foto)









La borsa portata dalla Paladino, che aveva fatto scalpore, è stata acquistata semplicemente all’interno di un negozio di San Felice Circeo, dal valore di circa 140 euro. Il mistero della borsa è dunque stato risolto definitivamente dal settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini. “La borsetta, esposta in vetrina, è molto differente dalla vera Kelly di Hermes sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo”.

