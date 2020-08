Adesso non ci sono più veramente dubbi: Belen Rodriguez è nuovamente impegnata e Gianmaria Antinolfi è già un lontano ricordo. La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia di un altro uomo e nello scatto nel quale sono stati ripresi non c’è spazio all’immaginazione. Infatti, i due si baciano pubblicamente, a conferma del fatto che siano ormai una coppia a tutti gli effetti. Lui non è una persona del mondo dello spettacolo, ma è molto conosciuta.

Si tratta di Antonino Spinalbese, che di professione fa l’hairstylist. Dunque, dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Antinolfi, per la donna si è aperto un nuovo mondo. Gianmaria è sembrato molto addolorato dalla conoscenza brevissima intrapresa con lei, mentre Belen si è subito rifatta con questa sua nuova fiamma. Il nuovo gossip dell’estate è esploso ed è destinato a far parlare tantissimo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. (Continua dopo la foto)















I due sono stati paparazzati dal settimanale ‘Vero’, che ha dunque pubblicato l’immagine. In precedenza si era parlato anche di uno scambio di messaggi tra la Rodriguez e l’attore Michele Morrone, ma anche questa conoscenza è subito scemata. Ora la nuova possibile relazione amorosa con Antonino, che ha 25 anni ed è dunque più giovane di lei. La loro apparizione insieme è avvenuta nella città di Milano, dove si sono incontrati con altri amici tra il ‘Caffè Radetzki’ e il ristorante argentino ‘El Porteno’. (Continua dopo la foto)















Belen e Spinalbese si scambiano abbracci e si lasciano andare a delle effusioni davvero molto bollenti. Non si accorgono della presenza dei fotografi, abili ad immortalare queste importanti scene. In seguito, la serata è proseguita in compagnia del gruppo di amici, ma pare proprio che i due siano stati inseparabili. Quindi, hanno trascorso praticamente l’intera serata insieme. La passione sembra ormai scoppiata definitivamente, non resta adesso che aspettare commenti ufficiali. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa la mamma di Belen ha ha pubblicato una foto emblematica e delle parole che racchiudono pienamente i valori del ‘clan’. “Passano gli anni e si cambia. Però l’essenziale non muta: i Rodri!”, ha scritto Veronica a corredo di uno scatto in cui si vede tutta la famiglia riunita con il ‘Grazie’ di Belen Rodrigue Da papà Gustavo a Cecilia, passando per Jeremias, Belen e mamma Cozzani appunto.

