“Non dovevi farlo, è una vergogna”. Elettra Lamborghini si fa vedere così sul letto. Ed è polemica

Non passa giorno che non faccia parlare di sé. Elettra Lamborghini, personaggio televisivo, cantante nonché nipote del fondatore dell’omonima casa automobilistica, l’ha fatto di nuovo. Stavolta il post che ha suscitato numerose reazioni la vede indossare, sopra un letto con lenzuola bianche, un abito che ha tutta l’aria di essere una pelliccia. Apriti cielo! Elettra ha commentato il post, in cui compare con una tuta leopardata, con la frase: “Io fatta cosí in amore sinceraaaahhhh”.

Ebbene le risposte dei suoi follower, su Instagram se ne contano in tutto oltre 6 milioni, non si sono fatte attendere. Ma non si è trattato di complimenti per le sue forme prorompenti messe in risalto dal vestitino succinto, tutt'altro. Un utente si è infatti rivolto a lei così: "Ma quante tigri hai scuoiato per quella pelliccia?". E la risposta, piccata, della cantante non si è fatta attendere.















Sono diventate un'abitudine le foto e i post in cui Elettra Lamborghini appare in abiti sexy, in costume, comunque sempre in pose ammiccanti che riscuotono un enorme successo tra i suoi fan. Questa volta, però, la foto con la tutina leopardata ha provocato reazioni indignate. A chi la accusa di aver scuoiato addirittura delle tigri per quella 'pelliccia' la stessa Elettra ha risposto: "Non è una pelliccia uno, è una tutina…e due non indosserei MAI un animale morto…". Accuse dunque respinte al mittente, con la solita energia.















Visualizza questo post su Instagram Io fatta cosí in amore sinceraaaahhhh 😋 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 19 Ago 2020 alle ore 8:59 PDT

Sempre al centro dell'attenzione, sia quando parla dei suoi concerti sia quando annuncia il proprio matrimonio con il dj e produttore discografico Nick van de Wall, noto come Afrojack, previsto per settembre, Elettra Lamborghini è abituata alle reazioni più disparate. Anche se qualcuno l'ha subito difesa, un utente ha commentato "ma come fate a non vedere che è una tutina di stoffa…..?", gli attacchi di altri fan non sono andati giù alla rampolla della celebre famiglia che ha risposto per le rime.









Frecciate social, più o meno giustificate, a parte, ora tutti attendono il giorno in cui Elettra Lamborghini ed il fidanzato Afrojack saliranno sull’altare per compiere il grande passo. Secondo il wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio, l’evento lascerà tutti a bocca aperta, sarà a suo dire ‘il matrimonio del secolo’. Nessun altro dettaglio è stato svelato, ma siamo pronti a scommettere che, conoscendo l’estro e la disinvoltura di Elettra, ne vedremo davvero delle belle.

