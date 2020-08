“L’origine della sua bellezza”. David Beckham, ecco la mamma. Che ha portato in vacanza con lui

David Beckham non si ferma mai, neanche dopo le super vacanze lusso in Italia, precisamente in Puglia. Questa volta Victoria e David Beckham hanno raggiunto i propri genitori in Grecia, per avere tutto il clan riunito. L’ex calciatore ha condiviso una foto su Instagram in cui è abbracciato a mamma Sandra, scrivendo per lei una dolce dedica nella didascalia. Il figlio che tutte le mamme vorrebbero, bello, dolce e con una parola buona sempre pronta, mamma Sandra ne è fiera. Il clan dei Beckham aveva già passato buona parte dell’estate in Puglia, senza lasciare chissà quale buon profumo (a causa dei figli scalmanati e etichettati come maleducati). Adesso i coniugi si godono la compagnia degli anziani genitori nella splendida cornice della Grecia.

David Beckham ha dedicato alla sua mamma delle tenere parooline: "L'ultima volta che sono stato in una lunga vacanza con mia mamma è stato Butlins un tempo così bello con la mamma, grazie mille per tutto quello che fai ti vogliamo bene". Tutto il clan dei Beckham è super coeso e questa per loro è un'estate davvero particolare: il figlio maggiore, Brooklyn, ha domandato alla fidanzata Nicola Anne Peltz, di sposarlo, molto presto i due saliranno sull'altare. Victoria e David Beckham li hanno supportati da subito, anzi, pare sia stata la stessa Victoria a consigliare ai promessi sposi la Puglia come location di quelle che saranno le nozze più attese dell'anno. Chissà se Brooklyn e Nicola gli regaleranno in fretta un nipotino. E chissà se somiglierà alla lontana a nonna Sandra!





























Sandra si è separata dal padre di David Beckham, Ted, nel 2002, dopo 32 anni di matrimonio. All’inizio di quest’anno, ha annunciato il suo fidanzamento con l’avvocato Hilary Meredith. Tutti e quattro i figli di David e Victoria – Brooklyn, 21 anni, Romeo, 17, Cruz, 15 e Harper, nove – si sono uniti a loro nel viaggio. Con loro anche la nuova fidanzata del loro figlio maggiore, l’attrice Nicola Peltz. È stato difficile stare al passo con la recente ondata di vacanze invidiabili dei Beckham. A luglio sono volati in Puglia, segnando così il secondo anno consecutivo alla volta del sud Italia per le vacanze estive. (Continua dopo le foto)









Poco dopo il ritorno nel Regno Unito dalla Grecia, la famiglia si è recata in Cornovaglia per trascorrere un fine settimana con Gordon, Tana Ramsay e i loro figli. Victoria ha condiviso due dolci foto che mostrano sua figlia che bacia il figlio di un anno dei Ramsay Oscar mentre lo aiuta a giocare con un pallone da calcio. “Baci baby Oscar!” ha scritto su Instagram. “Ti vogliamo bene! Bellissimo weekend con @tanaramsay @gordongram “. David ha anche pubblicato uno scatto di lui e Gordon in posa con lo chef Paul Ainsworth dopo aver gustato un pasto al The Mariners in Rock.

