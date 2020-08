“E lui chi è”. Raoul Bova in sua compagnia, tutte ‘colpite’ e a farsi la stessa domanda

Una bella giornata passata insieme, una foto postata e subito i fan vanno in visibilio. Raoul Bova, che sul proprio profilo Instagram ufficiale conta oltre 700mila follower, sta facendo parlare di sé in queste ore grazie ad una foto insieme ad un bel ragazzo dagli occhi azzurri. Tra i due è evidente una certa somiglianza e lo scatto deve essere significativo per l’attore romano che non posta foto o messaggi ogni giorno.

Qualcuno ha commentato la foto chiedendo se il ragazzo al suo fianco sia il fratello o il figlio. Del giovane si conoscono nome, Mattia, e cognome, Bova, ed è per questo che i fan sono stati tratti in inganno. Tutti, comunque, sono concordi nel fare i complimenti alla sua bellezza ed ai suoi lineamenti degni di un fotomodello. Occhi grandi color del cielo, fisico statuario che non sfigura al fianco di Raoul. Ma quali sono i rapporti tra i due?















Raoul Bova, da anni incontrastato sex symbol italiano, ha postato insieme alla foto un messaggio "Che bella giornata passata insieme. tvb @mattia_bova26" e subito si sono moltiplicate le ipotesi su chi fosse il ragazzo accanto a lui. Raoul, infatti, non è solito postare foto con familiari, compresi i suoi quattro figli, Alessandro Leon di 20 anni, il 19enne Francesco, avuti con Chiara Giordano e poi Luna nata nel 2015 e Alma del 2018 avute con Rocío Muñoz Morales, che compaiono pochissime volte sui suoi profili. Ebbene Mattia è il nipote di Raoul figlio della sorella Tiziana.















Visualizza questo post su Instagram Che bella giornata passata insieme.tvb @mattia_bova26 🤗 Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram) in data: 14 Lug 2020 alle ore 2:49 PDT

Cresciuto a Roma Mattia è solito frequentare anche la zona di Roccella Jonica, paese di origine della famiglia di Raoul Bova, in quanto il padre del noto volto tv, Giuseppe, è nato proprio nella località calabrese della città metropolitana di Reggio Calabria. Visto il fisico non è escluso che Mattia possa intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Una scelta fatta anche da un'altra componente della famiglia Bova, ovvero Beatrice Faenza, figlia dell'altra sorella di Raoul, Daniela Bova.









Visualizza questo post su Instagram Loro❤️e niente più… Un post condiviso da Tiziana Bova (@bova.tiziana) in data: 31 Lug 2020 alle ore 10:02 PDT

Di certo, qualora Mattia decidesse di dedicarsi alla carriera di attore o comunque seguire le orme dello zio, potrebbe avere consigli e un sostegno adeguato. Intanto anche la cugina Beatrice Faenza, che ha 22 anni ed uno sguardo che colpisce, ha già partecipato nel 2016 al film “Quel venerdì 30 dicembre” . Chissà che non sia il primo di una lunga serie.

