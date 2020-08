“La moglie, lo yacht…”. Diletta Leotta e quell’altro ‘sposatissimo’. “Il leone che è in me…”. Ora si scopre tutto

Di Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic si sa ancora troppo poco, di certo c’è che il magazine Chi in edicola ha annunciato il concretizzarsi di un flirt tra il calciatore svedese e il volto di Dazn. La loro sarebbe una frequentazione leggera che ha visto l’alba dopo la quarantena grazie a un’azienda di fitness di cui entrambi sono il volto. Sempre Chi li aveva pizzicati qualche settimana fa a cena fuori, a Milano. A quanto pare adesso sarebbero tutti e due in Costa Smeralda, luogo in cui Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia di suo fratello Mirko e delle sue amiche. Anche se pare sia arrivata la smentita dai giornali svedesi, che vogliono Zlatan Ibrahimovic era su uno yacht insieme alla moglie.

Secondo il magazine Chi, “i due non erano in casa insieme ma Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate”, si legge tra le pagine del magazine di Alfonso Signorini. La storiella fra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic pare stia andando alla grande. Intanto il futuro del bomber al Milan è ancora indefinito. (Continua dopo le foto)





























Nel frattempo in Svezia si pensa l’opposto di quanto affermato da Chi. Infatti la moglie del calciatore, Helena Seger, con cui Zlatan Ibrahimovic porta avanti un matrimonio ventennale, era effettivamente sul loro lussuoso yacht. A testimonianza di ciò numerosi scatti pubblicati dalle riviste d’oltralpe, soprattutto da quelle svedesi. La cena rimane un gran punto interrogativo: priva di foto, non si svela neanche il nome della fonte, solo quello del ristorante. “Ha addomesticato il leone che è in me. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso”. (Continua dopo le foto)









Ha dichiarato qualche tempo fa Zlatan Ibrahimovic parlando della moglie Helena, madre di dei suoi due figli, Maximiliam e Vincent. Di sicuro è arrivata certamente alla frutta, invece, la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta. Il pugile, soprannominato King Toretto, non starebbe più con l’influencer. Qualcuno nell’ambiente vocifera che Scardina avrebbe tradito la conduttrice sportiva, lui smentisce e dice che farebbe di tutto per recuperare il loro rapporto. Alla festa dei suoi 29 anni, qualche giorno fa, Diletta Leotta era da sola: senza Zlatan e senza Daniele.

