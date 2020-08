Alcuni giorni fa l’amatissima cantante pugliese Emma Marrone è stata colpita da un lutto. Tra le Storie di Instagram ha infatti dato il suo ultimo saluto a una ragazza di nome Antonella, ritratta con lei nella foto. “Ciao piccoletta mia – ha scritto Emma Marrone nella Storia condivisa poche ore fa accanto a una foto in cui sorride felice insieme alla giovane – Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. Ho il cuore spezzato in due”, aveva continuato.

La donna aveva concluso, dicendo: "Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella". Si trattava presumibilmente di una sua fan, scomparsa. Alla vista di questo triste annuncio, i suoi follower si sono immediatamente uniti al suo dolore. Ora però fortunatamente, sempre tramite il popolare social network, ha fatto un annuncio completamente diverso e decisamente molto positivo. Una notizia fantastica, che tutti i suoi sfegatati ammiratori stavano aspettando da molto tempo.















In attesa di vederla all'opera anche in televisione, infatti da settembre inizierà il suo lavoro di giudice nel programma 'X-Factor', ha comunicato a tutti gli utenti che uscirà a brevissimo una sua nuova canzone. Più precisamente il prossimo 28 agosto. Insieme a lei hanno collaborato alla riuscita di questo brano Calcutta, Dardust e Davide Petrella. Il messaggio social dell'artista salentina è subito diventato virale e i suoi fan non vedono l'ora di poter ascoltare questo testo.















Ecco il post di Emma: "La canzone si chiama Latina ed esce il 28 agosto. Me l'hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Preparatevi…Vi voglio latini, ma non ve lo dico". Tra i vari commenti, questi sono stati i principali: "Sto urlando dalla gioia", "Sto maleeeee", "Bentornata", "Finalmente sei viva!", "Più latina di così non si può", "No, vabbè, ciao", "Non vedo l'ora", "Spacchiamo tutto!", "Non ci credo, evvai!", "Ti amo Emma, sappilo".









Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Emma è stata paparazzata in compagnia del modello Nikolai Danielsen. Lui è originario della Norvegia e già l’anno scorso ha trascorso le sue vacanze con il giovane, sia in Italia che in Spagna. Adesso sono stati visti nella capitale Roma, dove si sono recati al Colosseo per una visita turistica. Smentite le indiscrezioni che la davano vicina a ritornare insieme a Stefano De Martino.

