Momento ricolmo di commozione quello vissuto da Romina Power. Le ultime notizie che arrivano dalla Puglia e da Cellino San Marco riferiscono infatti che la donna sarebbe scoppiata letteralmente in lacrime. Un gesto inaspettato, che avrebbe comunque un motivo ben preciso. Nei giorni scorsi ci si era soffermati soprattutto su Albano Carrisi e Loredana Lecciso, infatti stando a quanto riferito da ‘Nuovo’, pare che i due abbiano deciso clamorosamente di unirsi in matrimonio.

In esclusiva per il settimanale di gossip, diretto da Riccardo Signoretti, questa fonte molto attendibile ha riferito: “Il prossimo passo saranno le nozze…”. Quindi, Carrisi e la Lecciso sarebbero pronti a fare il grande passo sposandosi. ‘Nuovo’ ha anche fatto un’altra rivelazione altrettanto scottante, che riguarda il presunto litigio avuto tra la stessa Loredana e il figlio di lui, Yari Carrisi. La lite sarebbe stata davvero furibonda. Ora invece è il pianto dell’artista statunitense a fare rumore. (Continua dopo la foto)















Non sarebbe comunque accaduto niente di grave, infatti le sue lacrime sarebbero scaturite semplicemente da un momento di fortissima commozione. Merito del figlio Yari, il quale si è esibito in un concerto con la sua nuova fidanzata Thea Crudi. Indiscrezioni riportate da ‘Libero Quotidiano’ dicono che al momento dell’esibizione musicale dell’uomo, la Power non sia proprio riuscita a reggere l’emozione. Ed è stata in particolare una canzone a scioglierla completamente. Vediamo quale. (Continua dopo la foto)















Durante l’intonazione del brano ‘Il mio canto libero’ dell’indimenticabile e straordinario artista Lucio Battisti, dall’americana sono scesi fiumi di lacrime. Ascoltando quelle parole commoventi, piene di amore, Romina potrebbe aver avuto una sorta di malinconia improvvisa ripensando al suo matrimonio con Al Bano. E potrebbe inoltre aver pensato alle possibili nozze del suo ex assieme alla rivale Loredana. Quest’ultima notizia probabilmente non le sta facendo dormire sonni tranquilli. (Continua dopo la foto)









Romina ha comunque deciso di togliere le tende e di andarsi ad accomodare dalla figlia Cristel. Un forte sospiro di sollievo è stato tirato Loredana Lecciso, che a quanto pare non si sentirebbe mai totalmente a proprio agio in compagnia del proprio compagno e della sua ex moglie. In passato lei disse: “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’ io aggiungevo sempre ‘Power'”.

