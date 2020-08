Sembra ieri quando è giunta la terribile notizia della sua morte, invece il grande artista Ezio Bosso è deceduto da tre mesi. La sua vita si è spenta troppo presto a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, visto che doveva fare i conti con diverse patologie. La sua straordinaria musica ha incantato tutti e l’Italia intera pianse l’uomo, che ha comunque lasciato un’eredità musicale e umana importantissima. E una di coloro che ha sofferto di più è senza ombra di dubbio Alba Parietti.

Lei era infatti un'amica molto intima di Ezio e non poteva non dedicargli un messaggio carico di amore in questa ricorrenza. Ha sempre affermato pubblicamente di avere un rapporto davvero speciale con il musicista. In molti pensavano addirittura che ci fosse dell'altro tra loro, invece Alba ha sempre precisato che provava semplicemente un fascino incredibile nei suoi confronti. Un uomo considerato dalla donna super geniale e che aveva un intuito incredibile.















Il suo post, pubblicato su Instagram e corredato da un'immagine che li ritrae insieme, è iniziato così: "Quando mi fanno i complimenti mi imbarazzo. Arrossisco anche in silenzio, Alba mia. Lo so che magari sembra assurdo, ma è così. Ciò che faccio è solo impegno e per me è il minimo che si possa fare e non basta mai. Forse è proprio ciò che mi fa ancora andare un po' in fondo e non basta davvero per me. Vorrei fare di più. E anche quando li fanno alla musica che scrivo".















La Parietti ha proseguito: "Perché davvero non dipende da me. Io solo mi applico. Ma mi fa felice quando fa felice, sognare, immaginare o anche solo un po' di bene a qualcuno, qualcosa in cui ho messo le mani. Buonanotte Alba…Buonanotte Ezio, adorato indimenticabile amico mio, tre mesi senza di te. Manchi". Un messaggio che ha emozionato tutti i suoi follower, che le hanno espresso vicinanza per questo ricordo tanto triste e che hanno voluto ricordare anche loro la figura di Bosso.









Alba ha confessato nei giorni scorsi di non essere preoccupata dei viaggi esteri perché avendo gli anticorpi al Covid-19, ha spiegato all’Adkronos che lei la quarantena e i tamponi non li vuole proprio fare. Di più, Alba ritiene che queste decisioni del Governo siano solo “un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia”. E fa notare come sugli aerei non esista alcun distanziamento sociale.

