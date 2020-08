“Disadattata”. Stefano Accorsi, finalmente la verità sulla fine della storia con Laetitia Casta

Hanno formato una delle coppie più ammirate e paparazzate al mondo, ma poi la storia è finita. Stefano Accorsi è tornato a parlare della sua storia d’amore con la supermodella e attrice Laetitia Casta e soprattutto delle conseguenze della separazione. Stefano e Laetitia hanno avuto due figli, Orlando, nato nel 2006, ed Athena, nata nel 2009. Entrambi si sono rifatti una vita, sposandosi con i rispettivi compagni, lui con la modella Bianca Vitali e lei con l’attore francese Louis Garrel.

L’attore, vincitore di una Coppa Volpi al Festival di Venezia per l’interpretazione nel film “Un viaggio chiamato amore” e di due David di Donatello, ha ricordato a “Vanity Fair” gli anni trascorsi con Laetitia come pieni di tante gioie, come quella di diventare padre, ma anche di sofferenza. La loro è la classica storia da copertina: si conoscono nel 2003, sono giovani, belli, famosi, in una parola irraggiungibili. Dopo tre anni il primo figlio, poi nel 2009 la seconda, ma le cose non vanno bene come sembra e la crisi è inevitabile. (Continua dopo la foto)















A rivelare per prima i segni di una crepa che sarà fatale per il rapporto fu Laetitia Casta durante un’intervista: “Non sopporto la menzogna. Preferisco andare dove mi porta l’istinto, anche se so che è la strada più difficile. Forse cambierò, ma per il momento voglio vivere così. Come una disadattata felice”. Nel 2013 arriva quindi la rottura. “La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie” ha ammesso a denti stretti Stefano Accorsi. (Continua dopo le foto)















È sempre l’attore bolognese a spiegare di aver tentato di tutto pur di evitare la separazione, ma evidentemente non è bastato: “Ho lottato per evitarla, a un certo punto però, se non c’è più niente da fare, devi prenderne atto”. Oggi, comunque, entrambi hanno voltato pagina: Accorsi ha sposato nel 2015 Bianca Vitali, figlia di Aldo, giornalista e direttore di Tv Sorrisi e Canzoni e con lei è felice. Anche Laetitia si è sposata, nel 2017 proprio a Lumio, il paesino della Corsica in cui è cresciuta, con Louis Garrell, attore, regista e sceneggiatore francese, di cinque anni più giovane. (Continua dopo la foto)









Sulla separazione con Stefano Accorsi si è espressa anche Laetitia Casta che ha precisato: “Perché la gente pensa sempre che siano le mogli a lasciare i mariti? A volte è il contrario. Nel mio caso è stato più semplice, perché non sono mai stata sposata. Mi sposerò una volta sola, come i miei genitori”. Ed effettivamente, almeno per il momento, le cose stanno andando come promesso.

