Federica Panicucci ferma il tempo. Lo dimostra una volta di più nella seconda parte della sua vacanza in attesa di tornare alla guida di Mattino 5. La sua casa dove è pronta a prendere il timone lasciato il giorno dopo lo scoppio della pandemia. Dopo Forte dei Marmi Federica Panicucci ha scelto una meravigliosa masseria in Pugliain compagnia di Marco Bacini.

Le foto mostrano come sempre Federica Panicucci che sembra non essere sfiorata per niente dal tempo che passa. C’è chi l’ammira tantissimo proprio perché sempre così elegante ed eterna ragazzina, c’è chi invece non la sopporta per gli stessi motivi. Non c’è dubbio che la conduttrice di mattino Cinque scateni facilmente l’invidia, sono poche le donne che ha 53 anni possono vantare il suo fisico e la sua bellezza. Sembra sempre pronta per una copertina di chissà quale rivista e in più è felice e innamorata. Continua dopo la foto















La Masseria Torre Maizza è il resort super lusso scelto dalla coppia dopo le vacanze in Versilia. In genere è Bacini a scattare le foto alla sua fidanzata e la Panicucci in Puglia si sta davvero scatenando. Ci sono tanti angoli da mostrare e lei è il soggetto perfetto in quella cornice. Non lo è per tutti, non lo è per chi le fa notare che a 53 anni dovrebbe vestirsi in modo diverso, per chi commenta che modifica troppo le foto perché in realtà lei non è davvero così bella. Continua dopo la foto



















Non finiscono qui le critiche, c’è chi le consiglia anche di smetterla con le sue solite pose. Di commenti negativi ne riceve vari, anche sui suoi capelli o sulle rughe che non mostra. Chi l’ha incontrata la difende, conferma la sua bellezza e aggiunge che è una persona solare e semplice. Altri non ci credono e pensano che tante 50enni a distanza siano bellissime. Nessun commento negativo da parte dei maschietti, sono solo le donne a tirare fuori le critiche peggiori. Continua dopo la foto











Al suo compagno non interessa. A proposito, sapete chi è Marco Baccini? Imprenditore, che possiede il marchio di moda Rude is cool, che conta numerosi negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con moltissimi personaggi dello spettacolo, come la fashion blogger Chiara Ferragni. Insieme alla sua attuale compagna, Federica Panicucci, ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble. Imprenditore nel campo dello spettacolo, ma anche nella comunicazione e della moda con la sua azienda, la MB Management.

