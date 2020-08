“Mamma, perché lo hai fatto?!”. Manila Nazzaro, i figli glielo hanno detto chiaramente: “Sono troppo legati a Lorenzo”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra i concorrenti più adorati e applauditi usciti dall’ultima edizione di Temptation Island. Tante insicurezze e altrettante fragilità, queste le caratteristiche che descrivono meglio la quota azzurra della coppia ossia Lorenzo Amoruso. Lui sì che ha dimostrato sull’Isola delle tentazioni di possedere dei valori davvero sentiti, a dispetto della maggior parte delle persone che hanno calpestato il suole sacro del reality condotto da Filippo Bisciglia. Dal canto suo, Manila Nazzaro, la stupenda Miss Italia ’99, non è stata da meno: apprezzata dai più per l’enorme forza d’animo, e per incarnare perfettamente la figura di donna libera e indipendente.

I due fidanzati hanno scaldato il cuore di molti, ma ovviamente non sono mancate le critiche. Lasciando tutti tra lo sgomento e l'incredulità, Manila Nazzaro ha confessato un dietro le quinte inedito. Durante una recente intervista a Vero Tv, Manila ha ammesso di essere stata sgridata dai suoi figli. "Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme" ha detto l'ex miss Italia. A quanto pare i modi avuti dalla conduttrice in alcune circostanze non sono stati dunque per niente graditi dai suoi figli.





























Si direbbe infatti che i ragazzi temessero, a causa d ciò, una reazione forte e di rottura da parte dell’amato Lorenzo Amoruso. Ma tutto è bene ciò che finisce bene, la showgirl non ha commesso reati ed è uscita da Temptation Island con il pieni di fiducia da parte di Lorenzo. “Un uomo dal cuore tenero“: così Manila Nazzaro definisce il suo Lorenzo. Durante la partecipazione al reality presentato da Filippo Bisciglia e prodotto dalla stupenda Maria De Filippi, Manila Nazzaro ha avuto la possibilità di trovarsi faccia a faccia con le fragilità e le debolezze del suo partner, che le hanno sicuramente insegnato tanto sulla sua persona. Manila Nazzaro di Lorenzo Amoruso dice: “Mi sono innamorata ancora di più di lui, ne sono davvero tanto, tanto orgogliosa”. (Continua dopo le foto)









L’unico grande deficit della coppia è la lontananza: lui vive perlopiù a Firenze, in una bellissima villa e con un cane. Mentre lei abita a Roma con i due figli. Ora come ora la coppia ha deciso di trovare casa insieme nella Capitale, dove poter creare un vero e proprio nido caldo e confortevole. Considerato il grande seguito ed apprezzamento ricevuto dai telespettatori, sono in tanti ora a volere per Manila un ruolo in tv. La Nazzaro ha recentemente dichiarato che le piacerebbe fare un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma nel frattempo è protagonista di nuovo in Rai come inviata del programma ‘E la chiamano estate’, condotto da Federico Quaranta.

