Silvia Provvedi, sdraiata sul letto con la piccola Nicole. L’ultimo scatto è un capolavoro e conquista tutti

Dedica strappalacrime quella postata da Silvia Provvedi nelle scorse ore sui social network. Il suo messaggio commovente è stato postato in occasione di una ricorrenza molto importante di sua figlia Nicole. La bimba è infatti nata esattamente due mesi fa e allora ha voluto omaggiarla con delle parole decisamente molto belle. La giovane è al settimo cielo da quando è diventata mamma e, nonostante i problemi giudiziari avuti dal papà della piccola, lei cerca di essere sempre positiva.

Nei giorni scorsi si è immortalata al mare su Instagram insieme alla bambina. “Primo giorno di mare per la Niki #family #serenità”, la didascalia. A scattare molto probabilmente la sorella Giulia, con cui si alternano al passeggino durante le camminate sul lungomare. I fan, comunque, sono tutti innamorati di Nicole. Tra i commenti si legge: “Siete due ragazze uniche meravigliose, la tua bambina è un capolavoro” e “Che piccolo scricciolo, divertitevi!”. E ora ecco un’altra bellissima immagine. (Continua dopo la foto)















Lo scatto è in bianco e nero e lei è sdraiata sul letto proprio insieme a Nicole. Nella didascalia a corredo dell’istantanea, una delle componenti de Le Donatella ha scritto: “A te che mi hai donato la gioia più grande che potessi desiderare, a te che con un solo sguardo sai darmi una forza che mai mi sarei immaginata di avere. A te che sai rendermi invincibile davanti a qualsiasi avversità. Sei gioia, vita, sorrisi e amore. Grazie di esistere cuore mio, +2 mesi di noi. Auguri principessa”. (Continua dopo la foto)















Anche quando Niki venne alla luce, Silvia volle annunciare la lieta notizia sui social network insieme al fidanzato Giorgio De Stefano. Dopo che quest’ultimo è stato arrestato, lei aveva commentato: “Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”. (Continua dopo la foto)









Sotto questa foto spiccano tanti messaggi super positivi: “Troppo bella la piccolina e tu sei una mamma spettacolare”, “Siete bellissime”, “Tenera”, “Quanto amore, a vederli così piccini viene sempre voglia di farne altri”, “La cosa più bella, auguri”, “Siete uno spettacolo meraviglioso, via amo proprio tanto”, “Auguri alla piccola Niky”.

