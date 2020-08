Olivia Paladino, la borsa della compagna di Giuseppe Conte fa scintille. Quanto costa? Difficile immaginare

L’amore tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la sua compagna Olivia Paladino procede a gonfie vele. A far parlare nelle ultime ore è stato però un accessorio sfoggiato dalla donna durante una passeggiata con la sua dolce metà. Stavolta però non ci sono assolutamente polemiche legate a prezzi clamorosi spesi, anche se qualche giorno fa ce ne sono state, tutt’altro. Si è fatta vedere con una borsetta molto carina, ma il costo della stessa non è stato pazzesco. Niente extra lusso per lei, tra lo stupore generale di tutti.

Non si tratta quindi assolutamente di una borsa di marca o da collezione e non ha dovuto dunque sborsare cifre da capogiro, come succede ad altri personaggi famosi. E pensare che c'erano state mille critiche a causa di quella foto, che aveva fatto gridare allo scandalo. In molti credevano che si trattasse della borsa Kelly vintage di Hermes, che costa la bellezza di 81 mila euro. E giù una marea di contestazioni, che si sono rivelate ingiustificate come riportato dal settimanale di gossip 'Chi'.















A quanto pare, l'accessorio portato con sé da Olivia è stato acquistato semplicemente all'interno di un negozio di San Felice Circeo, dal valore di circa 140 euro. Il mistero della borsa è dunque stato risolto definitivamente dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel numero in edicola nella giornata di domani, mercoledì 19 agosto, sarà visibile a tutti un articolo che chiarisce questa storia. Ma sono già uscite fuori le prime anticipazioni, che spengono ogni tipo di polemica.















Ecco quanto riportato testualmente dalla rivista: "Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte, in Puglia non ha sfoggiato una borsetta vintage di Hermes da 81 mila euro. E nemmeno una Kelly taroccata di midollino. La borsetta in questione è sì di midollino e pelle, ma abbiamo scoperto che Olivia l'ha acquistata (assieme ad un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio Chance di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro".









'Chi' ha concluso, scrivendo: "La borsetta, esposta in vetrina, è molto differente dalla vera Kelly di Hermes sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo". Il rapporto tra i due è particolare: "Lui si sforza di sorridere, di mostrarsi agile. Lei, libera da ogni obbligo, se ne fotte completamente e fa chi è, è chi fa".

