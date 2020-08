“Uno choc”. Giorni difficili per Michelle Hunziker: è lei a raccontarlo

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha voluto confessare un momento strettamente personale, vissuto in questi giorni. Per motivi lavorativi si è dovuta recare in Germania ed ha quindi dovuto allontanarsi dalla sua famiglia. Lei è voluta comunque rimanere molto vicina anche e soprattutto ai suoi follower, attraverso i social network. E su Instagram si è resa protagonista di una riflessione molto lunga che ha toccato un argomento davvero importante: l’amore in tutte le forme.

Michelle adora alla follia le sue figlie Aurora, Sole e Celeste ed ha confessato di aver sentito davvero una gran mancanza. Si è inoltre soffermata su un suo amico, che da ormai 35 anni vive insieme al marito e che ancora oggi è completamente innamorato. La donna ha ammesso che vorrebbe tanto poter vivere un amore così profondo e duraturo con Tomaso Trussardi. Si è inoltre scagliata contro tutti gli stereotipi e il pregiudizio nei confronti degli amori non considerati uguali. (Continua dopo la foto)















A proposito di questi ultimi aspetti, ha affermato: “Iniziamo ad aprirci e a chiedere di raccontarci le loro storie meravigliose. Solo così si potrà spezzare il terribile pregiudizio che attanaglia ancora la nostra società bloccandoci nella totale ignoranza. Evviva l’amore!”. Le parole più sensibili della Hunziker sono giunte quando si è riferita implicitamente alle sue figlie. Ha infatti detto che il silenzio e quindi la sua lontananza dalla parte più importante della sua vita non sono stati facili da assorbire. (Continua dopo la foto)















La presentatrice tv ha infatti confidato sempre attraverso il popolare social network: “Abituata al dolce inquinamento acustico quotidiano, è stato uno shock inizialmente ritornare ogni giorno nel totale silenzio dell’albergo a Koln”. Questa mancanza di rumore l’ha dunque fatta rattristare moltissimo in un primo momento. Infatti, la presenza di suo marito e soprattutto delle due bambine le permettono di vivere in maniera più frenetica e divertente. Così non è stato in queste giornate. (Continua dopo la foto)









In occasione del compleanno di Tomaso, Michelle gli ha regalato un meraviglioso esemplare di levriero grigio che è stato ribattezzato Odino e che ricorda alla perfezione il celebre logo della Maison Trussardi, che infatti dal 1973 è rappresentata dal levriero come simbolo di tradizione, eleganza, dinamicità e spirito di innovazione. La svizzera più famosa d’Italia ha subito presentato l’ultimo arrivato in famiglia ai suoi tantissimi fan di Instagram.

