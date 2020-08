Katia Pedrotti, diventata famosa al ‘Grande Fratello’ nel 2004 insieme ad Ascanio, dopo 16 anni ha mostrato qualche mese fa la famiglia al completo, in compagnia dei figli Matilda e Tancredi. Il ritratto di famiglia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli viene reso pubblico proprio sul profilo Instagram di “MissKatia”. Loro vivono in una splendida villa romana e sono felici da ben 15 anni. Katia è diventata influencer, mentre Ascanio è maestro di golf. Un amore infinito tra di loro.

A proposito dello scatto emozionante, lei aveva scritto nella didascalia: "La mia più grande felicità sono loro. Le mie più grandi soddisfazioni. Il resto sta crescendo di pari passo e non posso esserne che più grata di così! Good bless! Ps: il meglio deve ancora venire!". Adesso la donna è diventata immediatamente virale sui social grazie ad un'immagine postata sul suo profilo Instagram. C'è infatti un dettaglio davvero molto bollente che ha fatto scatenare i suoi follower.















La donna, che oggi ha 46 anni, è super popolare sui social e in uno scatto nel quale sono presenti anche i suoi figli è stata da una parte apprezzata e dall'altra attaccata per ciò che ha fatto vedere. La sua scollatura è stata infatti più che evidente e una parte del suo seno è fuoriuscita, facendo impazzire in poche ore il web. Una cosa è però sicura: nonostante non sia più una ragazza, Katia mantiene una bellezza incredibile. Il suo corpo è invidiato infatti anche da moltissime ventenni.















Tra i tanti commenti, uno dei principali a spiccare negativamente è stato: "Per 2 millimetri in più che si intravedono dalla scollatura, cento commenti su quello?". Ma ci sono state anche altre critiche: "Siamo stanchi di vedere madri che pubblicano foto con il corpo sempre in risalto. Che pa..e!", "Prima di fare una foto controlla che sia tutto a posto", "Ti sta per uscire la te…a, ma tranquilla", "Katia, ti stanno per uscire i capezzoli!", "Attenta Katia, che ti si vede un po' di capezzolo", "Siamo al limite".









In passato, a soffermarsi sulla famiglia era stato anche Ascanio: “Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro. Non esiste la famiglia del mulino bianco… La cosa mia e di Katia è come viviamo la quotidianità. I figli ti aiutano tanto, ti danno da morire e non ti privano di niente. La condivisione con loro è quello che ti appaga”. Per lui tanta commozione mentre era intento a fare queste considerazioni.

