“Ricoverata”. Anna Tatangelo in pena per la mamma, un brutto incidente: “Non ci voleva…”

La mamma di Anna Tatangelo è stata vittima di un brutto incidente domestico, con conseguente ricovero d’urgenza in ospedale. La donna è caduta accidentalmente in casa fratturandosi la mandibola. Un grande spavento per Anna Tatangelo e per tutta la sua famiglia. La sua amata mamma, Palmira Tatangelo, ha avuto un traumatico incidente domestico all’interno della sua villetta a Sora. La donna sarebbe caduta rovinosamente a terra causandosi una frattura scomposta della mandibola. Velocissima la corsa per l’ospedale, dove un grosso sollievo ha potuto prendere il posto della precedente paura. I medici hanno immediatamente accertato che, oltre alla frattura scomposta della mandibola, le sue condizioni non sarebbero state gravi.

Anna Tatangelo è davvero tanto legata alla sua mamma, e molto spesso via social la”ragazza di periferia” ha dedicato messaggi d’affetto alla donna che l’ha messa al mondo e che le è sempre stata accanto. Ad oggi la cantante non si è ancora espressa su ciò che è successo, anche se in tanti, tra i fan, le hanno domandato in condizioni versi la madre e espresso il loro affetto e la loro vicinanza per il brutto incidente domestico. In questo periodo, si sa, Anna Tatangelo è vittima di un periodo davvero complesso, postumo al suo secondo, definitivo (forse), distacco dallo storico compagno di vita Gigi D’Alessio. (Continua dopo le foto)





























I due cantanti ci hanno ritentato, hanno provato a stare insieme dopo il loro primo momento di crisi che ha avuto luogo nel 2018, ma purtroppo forse le rose erano appassite e non ce l’hanno più fatta a rifiorire. Sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio hanno pregato di portare rispetto alla loro privacy, soprattutto per il benessere del figlio Andrea, che sta subendo in prima persona questo clima particolarmente aspro per tutta la famiglia. Al momento sembra che Anna Tatangelo, compagna di Gigi dal 2006, non abbia una nuova fiamma, ma tanti sono i flirt (nessuno comprovato) che le vengono attribuiti da un po’ di tempo a questa parte. (Continua dopo le foto)









Anna Tatangelo, in una recente intervista a Rolling Stones, ha spiegato come questo momento delicato per tutti, le abbia lasciato il segno. “Un periodo che credo sia stato difficile per tutti, da una parte mi ha insegnato tantissime cose, quando si è da soli ci si riscopre, quando perdi la quotidianità ritrovi dei momenti che ti fanno riflettere e apprezzare ciò che hai attorno. Adesso la vivo in maniera un po’ più serena, una tranquillità che mi deriva dal fatto che sto uscendo con un nuovo progetto. “Guapo” è un singolo importante per me, che mi sta dando grande soddisfazioni, soprattutto da parte delle persone che stanno apprezzando questa svolta. Questa nuova percezione positiva mi regala grande serenità”.

