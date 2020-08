“È l’hairstylist”. Belen Rodriguez, dopo Antinolfi spunta un nuovo amore. Cosa è stato scoperto e chi è lui

Dopo la fine della storia con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ed il presunto flirt con l’attore Michele Morrone, per Belen Rodriguez potrebbe esserci un nuovo amore all’orizzonte. Le voci e le attenzioni sulla bellissima showgirl argentina sono sempre numerosissime, anche se da diverso tempo, dopo la rottura definitiva con il ballerino e conduttore Stefano De Martino, Belen ha trascorso gran parte del proprio tempo da single.

Le sue priorità sono il lavoro, con le puntate della nuova stagione di “Tu si que vales” da registrare, ed il figlio Santiago col quale trascorre la maggior parte del proprio tempo libero. Ma il portale VeryInutilPeople sgancia la bomba e parla di un nuovo uomo al fianco di Belen. Tutto nasce da una serie di indizi e da diverse stories su Instagram che lasciano aperti degli scenari fino a qualche giorno fa impensabili. (Continua dopo la foto)















Dunque il fortunato sarebbe l’hairstylist di Milano Antonio Spinalbanese che ha conosciuto Belen Rodriguez il 5 agosto scorso quando, insieme al collega Marco Bovero si sono recati a casa di Belen per farle i capelli. La sera stessa i due ragazzi si fermano a cena dalla showgirl. Il giorno dopo altro indizio, stavolta Belen va a cena fuori con Patrizia Griffini, Mattia Ferrari, Marco Bovero, la fidanzata del fratello di Bovero e lo stesso Spinalbanese. A rivelare quanto accaduto ci sono come testimonianza le Instagram stories della Griffini, meglio nota come La Pettinose. (Continua dopo le foto)















Il 7 agosto Belen inizia a seguire su Instagram sia Spinalbanese che Bovero, ed Antonio posta una story in cui compare sdraiato sul letto con un bel cuore rosso disegnato sul petto. Un cuore in tutto e per tutto simile a quello che la stessa Belen ha disegnato sul corpo dell’amico Francesco Petrilli. Che sia stata dunque ancora Belen l’autrice dell’enigmatico cuore? Ma gli indizi proseguono. Il 14 agosto Spinalbanese posta una storia su Instagram con un fiore e Belen lo stesso giorno indossa un fiore simile. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram 💄 by @belenrodriguezreal Un post condiviso da Francesco Petrilli (@francescopetrilli7) in data: 14 Ago 2020 alle ore 8:14 PDT

Ma c’è di più. La presentatrice e Spinalbanese avrebbero trascorso insieme la giornata di Ferragosto ad Ibiza. Belen avrebbe infatti affitatto una villa con Patrizia Griffini e lì sarebbe stata raggiunta proprio dall’hairstylist milanese. Altro indizio social: lo stesso giorno Spinalbanese smette di seguire Stefano De Martino su Instagram. Mentre Belen dedica ad Antonio due IG stories. Il giorno dopo, sempre da una foto postata dall’italo-argentina, si notano dei pantaloni ed una maglietta indossati la sera prima da Spinalbanese. E ciò fa pensare che mentre gli altri sono andati in spiaggia Belen ed Antonio siano rimasti a pranzare insieme. (Continua dopo le foto)

Ora non sappiamo se si tratta di una nuova relazione o meno, fatto sta che Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbanese sono inseparabili negli ultimi giorni. I due si sono sempre visti ad eccezione della sera in cui Belen ha incontrato il suo ex De Martino per riabbracciare il figlio Santiago.

“Non accadrà mai”. Belen Rodriguez rompe il silenzio. Doccia fredda inaspettata: “Non esiste!”