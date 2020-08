“Hey, ma che significa? Anna Tatangelo?”. Gigi D’Alessio, tutti hanno notato quel suo gesto. Non ci sono dubbi

Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo non stanno più insieme. La prima separazione è arrivata dopo 11 anni di vita insieme ed un figlio, Andrea, di 7 anni. Ma quali sono oggi i rapporti tra i due? Ebbene, se per Anna non è un problema parlare della loro storia, il cantante napoletano sembra più restio e forse un motivo c’è. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre” ha dichiarato la prima al Corriere della Sera. Parole al miele che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, anche la capacità di andare avanti e voltare pagina. E Gigi che fa?

Il cantautore, che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi e ottenuto 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino, ha invece inviato una dedica speciale ai suoi fan su Instagram il giorno di Ferragosto. Una dedica che ha fatto parlare perché c'è un particolare che non è sfuggito a tutti coloro i quali hanno sperato e ancora sognano un ritorno di fiamma, di cui però al momento non pare vi sia traccia.















Nel video postato Gigi D'Alessio canta "Questo 15 d'agosto ma che caldo che fa" e poi augura "Buona Ferragosto a tutti voi, bacio grande e buona vita!". Il dettaglio che non è sfuggito ai fan è che la melodia della prima frase è proprio quella della canzone "Un nuovo bacio" che ha segnato l'inizio della storia d'amore con Anna Tatangelo. Che sia un modo, velato, di esprimere i propri sentimenti nei confronti della donna più importante della sua vita dopo la separazione dalla moglie Carmela Barbato dalla quale ha avuto quattro figli?















Visualizza questo post su Instagram Buon ferragosto a tutti voi e alle vostre famiglie ☀️ #ferragosto Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal) in data: 15 Ago 2020 alle ore 3:04 PDT

Difficile dire se la volontà di Gigi D'Alessio, con questo video, sia proprio quella di mandare una dedica speciale alla sua ex compagna. Di una cosa però si può essere sicuri, e cioè del fatto che una separazione non cancella l'affetto che c'è stato tra i due. E a confermarlo è proprio Anna Tatangelo che nella sua intervista al CorSera ha affermato: "È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto".









La realtà è che Gigi ed Anna, dopo la prima separazione ci hanno riprovato nel settembre del 2018, ma il 3 marzo 2020 è arrivata una nuova, e a quanto pare definitiva, rottura. Dunque è davvero difficile ipotizzare un nuovo ritorno di fiamma. Per i più romantici, però, vale la regola “Mai dire mai” ed allora ecco che questa dedica speciale ed il riferimento a quella canzone così significativa per la coppia fa sognare. Solo il tempo dirà se i sogni… son desideri che si avverano.

