“Mi hanno stufato”. Mara Venier senza peli sulla lingua: è la prima volta che usa toni così duri

Dichiarazioni destinate a far discutere quelle dell’amatissima conduttrice televisiva Mara Venier. Che comunque, anche in questa circostanza, ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua e che dice sempre ciò che pensa. Le sue parole inaspettate sono state proferite durante un’intervista radiofonica rilasciata a Rudy Zerbi proprio oggi, lunedì 17 agosto, per Radio Deejay. Ci si è soffermati in particolare sul mondo dei social network in tutte le sue sfaccettature.

La presentatrice di 'Domenica In' è una persona che preferisce utilizzare soprattutto Instagram, dove posta immagini riguardanti sia la sfera privata che quella professionale. Gli scatti che emozionano molto sono quelli con il marito Nicola Carraro, che lei ama alla follia. Nonostante dunque sia attiva sui social, ha voluto lanciare alcune stoccate nei confronti di coloro che guadagnano online, ovvero gli influencer. Ciò che ha affermato scatenerà inevitabilmente furenti polemiche.















Mara ha ammesso che non le piace moltissimo inserire sue foto, ma più che altro è interessante guardare cosa fanno gli altri. Ma subito dopo ha precisato: "Un mondo di esibizionisti così non l'ho mai visto". Ciò che dunque non gradisce è l'uso eccessivo dei social network Instagram, Facebook e Twitter: "Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest'estate li vedo tutti scatenati". Le sue ultime dichiarazioni su questo tema sono state indubbiamente le più dure.















La conduttrice Rai ha chiuso così il suo intervento: "Alla lunga però rompono i cog….i". E il dito è stato puntato proprio contro gli influencer, che secondo lei dovrebbero usare buon senso ed evitare eccessi. Il suo giudizio è stato accolto piacevolmente da Zerbi, che ha detto di essere totalmente d'accordo con la donna. In seguito, si è fatta anche una considerazione sugli hater, ovvero coloro che attaccano ripetutamente la gente e in particolare i personaggi più famosi.









La maggioranza dei messaggi che riceve sotto le sue foto è contraddistinta da positività. Infatti, sono davvero migliaia e migliaia i fan che osannano la Venier, considerata una delle migliori presentatrici italiane. Quando invece legge dei messaggi pieni di insulti o di critiche non costruttive, preferisce restare in silenzio e non rispondere a quegli utenti che si divertono solamente a creare tensioni.

