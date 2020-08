Luigi Di Maio al mare con la sua Virginia Saba. Per lei volano complimenti per il fisico in bikini

Luigi Di Maio ha un ruolo istituzionale molto importante, infatti come sapete è ministro degli Esteri nell’esecutivo capitanato dal premier Giuseppe Conte. Nell’ultimo periodo di lui si sta però parlando anche per il gossip, grazie alla sua interessante storia d’amore con Virginia Saba. La coppia sta trascorrendo le vacanze in Italia e più nello specifico in Sardegna. Nelle ultime ore l’esponente del Movimento Cinque Stelle ha voluto postare una foto con lei sul suo profilo Instagram.

I due appaiono davvero felicissimi e questo fa intuire che la loro relazione sentimentale stia continuando benissimo, senza alcun intoppo. Già in altre occasioni erano stati beccati in atteggiamenti molto intimi ed affettuosi, con baci e coccole a scandire la loro giornata. Questo relax nell’isola sarda, terra di origine della donna, ha permesso di rafforzare ancora di più il loro legame. Dunque, momento estremamente positivo per il politico e la giornalista, che fanno invidia a tutti. (Continua dopo la foto)















Nonostante abbiano degli impegni professionali decisamente molto importanti e che tolgono molto spazio alla loro sfera personale, Luigi e Virginia sono riusciti ad incastrare al meglio le loro giornate di riposo per cementificare il loro amore. Nella didascalia a corredo dell’immagine, Di Maio ha scritto: “Un grande abbraccio. E grazie per l’affetto e il calore che quotidianamente ci trasmettete. Siete la nostra forza!”. Migliaia i mi piace e i commenti ottenuti dal post. (Continua dopo la foto)















In tanti hanno anche notato il fisico impeccabile della Saba, che ha messo in mostra un décolleté decisamente esplosivo. Il bikini di colore rosso ha infatti messo tutto in evidenza e sui social gli apprezzamenti sono stati infiniti. Tra i vari commenti spiccano: “Che belli che siete”, “Buon divertimento a voi”, “Un meritato riposo ci vuole”, “Sei bellissima Virginia”, “Sei la nostra forza Luigi”, “Ministro, avanti così”, “Siete simpaticissimi”, “Siete veramente una bella coppia”. (Continua dopo la foto)









Recentemente, i due piccioncini si sono recati su una spiaggia presa letteralmente d’assalto dai bagnanti e in mare i due si sono lasciati trasportare, dando vita ad effusioni. La temperatura si e fatta sempre più rovente grazie a questi ‘giochi acquatici’. Inoltre, i più attenti non hanno non potuto notare un altro aspetto non di poco conto: la sua dolce metà ha sfoderato un bikini da urlo, che ha messo in evidenza le straordinarie forme.

