Laura Pausini, il ritratto di famiglia è incantevole. E tutti notano la figlia Paola, bellissima e identica a lei

Le giornate di Ferragosto sono le più importanti dell’estate e anche i vip ne hanno approfittato per riposarsi in vista dell’autunno e dei vari impegni lavorativi. Pure la cantante Laura Pausini ha voluto rilassarsi ed ha deciso di trascorrere quei giorni in montagna e precisamente sulle meravigliose Dolomiti. Insieme a lei l’inseparabile compagno Paolo Carta e l’adorata figlia Paola. L’artista ha voluto condividere questi momenti da sogno con i suoi fan, pubblicando diverse immagini.

In particolare, quella che ha catturato maggiormente l’attenzione è stata la foto di famiglia. Un vero e proprio ritratto che riprende tutti e tre, con la donna e la sua dolce metà in tenuta da boscaioli. Ma i follower hanno notato in particolare un dettaglio impressionante riguardante la piccola. In molti si sono accorti di una particolarità nella bimba di soli 7 anni. L’istantanea è subito diventata virale e la Pausini non può che essere soddisfatta dei tanti complimenti ricevuti nelle scorse ore. (Continua dopo la foto)















Tutti hanno infatti potuto notare che sono praticamente identiche. Una somiglianza incredibile quella tra mamma e figlia, infatti hanno gli stessi occhioni e il medesimo sorriso. Nella didascalia a corredo dello scatto, Laura ha scritto: “Sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia Italia. L’aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti. Ora è il momento di ripartire, ma non dimenticheremo mai questo viaggio dopo un lockdown un po’ difficile”. (Continua dopo la foto)















La Pausini ha aggiunto: “Se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine. Questo è importante per voi e per tutti gli altri. Laura, Paola e Paolo”. I suoi seguaci hanno dunque commentato, dicendo che lei e la bambina sono due gocce d’acqua. Paola è di una bellezza incantevole proprio come la madre. Comunque adesso le loro vacanze sono giunte al termine e la musicista è pronta nuovamente a lavorare con ancora più determinazione. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi era stata osservata una grande somiglianza anche tra Laura Pausini e sua sorella Silvia. Toccanti sono state anche le parole che Laura le ha dedicato: “Chissà se da piccola, quando mi guardavi così come in questa foto, ti saresti mai immaginata la nostra vita di oggi… Quest’anno ci ha segnate, ci sta ancora lasciando sospese e questa volta non è un gioco”.

