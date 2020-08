“Come ti viene in mente?!”. Ilary Blasi inondata di insulti, il suo gesto fa infuriare tutti

Momento decisamente no per Ilary Blasi, costretta nelle scorse ore a fare i conti con critiche sferzanti a causa di un’immagine postata sui social network. Probabilmente il suo intento era quello di scherzare e di sdrammatizzare la situazione, ma il suo gesto non è assolutamente stato accolto con favore da parte dei suoi follower, che l’hanno quindi attaccata. Da oggi è in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che vieta il ballo all’interno delle discoteche.

La decisione è stata assunta per cercare di contenere la diffusione dell'emergenza sanitaria, che sta nuovamente preoccupando l'Italia. Ilary ha deciso di pubblicare una foto su Instagram che la ritrae in un locale che non è stato identificato, mentre scende le scale dello stesso. Dunque, sembra proprio trovarsi in una discoteca nell'istantanea, ma non è stato lo scatto a far infuriare gli hater bensì ciò che ha voluto scrivere nella didascalia. Due parole che non sono state affatto digerite.















Quindi, per commentare questa foto la moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti ha scritto: "Facciamo festa?!!". A quel punto in molti le hanno subito fatto notare che le discoteche e tutte le sale adibite a ballo, sia all'aperto che al chiuso, non possono permettere di far ballare i clienti e che quindi la sua uscita è stata a dir poco infelice. In particolare, un utente ha commentato: "Non è certo il periodo adatto a fare questa gran festa". Ma non sono finite qui le critiche.















Altri contestatori hanno inoltre aggiunto: "Direi proprio che non è il momento", "Ma ti rendi conto di cosa hai detto?", "Ma non si può più!". Chissà se la conduttrice televisiva vorrà replicare, spiegando che si fosse trattato semplicemente di una battuta. Intanto, lei e Francesco Totti, in questi giorni si rilassano felicemente in barca con i figli, nei pressi di Ponza. Mentre altre coppie si tradiscono e si scoppiano, Ilary Blasi e Francesco Totti dopo 18 anni sono innamoratissimi.









"Facciamo festa?!!"

Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della loro nuova luna di miele, sono dolci e mega romantici. Ma la novità non è assolutamente il loro amore, ci siamo abituati, è quello che potrebbe scaturirne… per la quarta volta. C’è chi scommette sul quarto figlio in arrivo, ma non senza delle mini prove disseminate qua e là come noccioline. Staremo dunque a vedere se sarà vero.

