“Ma allora è vero”. Ilary Blasi e Francesco Totti scoperti così. Quelle voci sembrano confermate…

Ilary Blasi e Francesco Totti, in questi giorni si rilassano felicemente in barca con i figli, nei pressi di Ponza. Tutti belli da paura, dalla prole, fino a mamma e papà. L’estate, da sempre, risulta essere per il mondo dei Vip sempre un po’ ostica: mentre le altre coppie si tradiscono e si scoppiano, Ilary Blasi e Francesco Totti dopo 18 anni sono innamoratissimi. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della loro nuova luna di miele, sono dolci e mega romantici. Ma la novità non è assolutamente il loro amore, ci siamo abituati, è quello che potrebbe scaturirne… per la quarta volta. C’è chi scommette sul quarto figlio in arrivo, ma non senza delle mini prove disseminate qua e là come noccioline. Iary Blasi e Francesco Totti, mentre le altre coppie si tradiscono e scoppiano, la conduttrice e l’ex calciatore dopo 18 anni sono innamorati più che mai.

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti della loro dolcissima vacanza, i loro numeri parlano chiaro e sono tutti vincenti: 18 anni di amore e 15 di matrimonio. Oltre alla spiaggia che frequentano da sempre, Sabaudia, in compagnia di Cristian, Chanel e Isabel, Francesco e Ilary si hanno optato per una crociera nel Mediterraneo. Una fuga dalla routine senza la compagnia dei tre figli, una bella idea che si aggiunge alla ricetta per la storia d’amore perfetta. I bookmakers, come riportato da Agipronews, quotano a 2,75 la nascita di un quarto “pupino”, addirittura entro la fine del prossimo anno, del 2021. C’è anche da dire che Totti sull’argomento figli non si sia mai smentito un attimo: “Io di figli ne vorrei cinque, Ilary mi ha preso per pazzo però man mano ce la porto!”. (Continua dopo le foto)





























C’è da dire che Totti sull’argomento figli non si è mai smentito un attimo, il Capitano di figli ne vuole ben 5, Ilary avvisata mezza salvata. Francesco Totti e Ilary Blasi sono in forma smagliante e in costume da bagno mostrano fisici scolpiti, asciutti e impeccabili. Dopo 15 anni di matrimonio, 18 di storia insieme, sono più innamorati che mai, come il primo giorno, non ne fanno un segreto e lo mostrano su Instagram. Saranno loro i degni successori di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini? Le storie su Instagram sono sexy da paura, lui si mostra in costume da bagno firmatissimo e addominali pazzeschi, lei… lei è Ilary! (Continua dopo le foto)









