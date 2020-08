Che tra Meghan Markle e la famiglia reale ci sia in corso una vera e propria guerra non è un mistero, ma in tanti si sono chiesti cosa ne pensa di questa vicenda il principe Carlo, papà di Harry e William. Sembra infatti che Carlo preferisca Meghan. A riferire questa notizia abbastanza clamorosa e inaspettata è il libro che sta scandalizzando il Regno Unito, ‘Finding Freedom’.

Stando a questi rumors, si ritiene che Carlo si schieri quasi sempre con coloro che non riescono ad avere una grande popolarità e che sono meno amati. Questa sua decisione deriverebbe dalla situazione personale vissuta con la sua dolce metà Camilla, con quest'ultima che ha dovuto fare i conti con tanti problemi. Meghan Markle incassa, rompe il silenzio e torna a parlare in pubblico in concomitanza con l'uscita del libro 'scandalo' "Finding Freedom".















La duchessa di Sussex è apparsa in un video del sito 'The 19th', una pubblicazione lanciata durante la pandemia Covid-19 che sta portando avanti conversazioni virtuali con donne leader in politica e nella vita pubblica. Nel filmato – con lo sfondo della nuova casa californiana – Meghan chiacchiera con Emily Ramshaw, fondatrice e CEO di 'The 19th', e risponde alle sue domande.















Alcune piccanti, che sicuro imbarazzano Harry (che per ora non ha commentato) altre sull'attualità. In questa occasione era Meghan a dover svolgere il ruolo di intervistatrice, ma la giornalista ne ha approfittato per chiederle del suo ritorno negli Stati Uniti, della campagna elettorale e del movimento Black Lives Matter. "È bello essere a casa… (con una chiara frecciata alla famiglia reale ndr) Se c'è un lato positivo in questo – ha risposto Meghan nella videointervista – direi che nelle settimane dopo l'omicidio di George Floyd, nelle proteste pacifiche che vedevamo, nelle voci che sentivamo, nel modo in cui le persone assumevano un proprio ruolo, si è passati dalla tristezza a una sensazione di assoluta ispirazione perché si vedeva che la marea stava cambiando.".









E ancora: “Dal mio punto di vista, non è una novità vedere questa corrente sotterranea di razzismo e pregiudizio, certamente inconsci; ma penso che vedere i cambiamenti fatti in questo momento, sia davvero… sia davvero qualcosa di cui non vedo l’ora di essere parte. E di esserne parte usando la mia voce in un modo che non sono stato in grado di fare finora».

