Se confermata sarebbe una notizia da prima pagina. La possibilità di vedere Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme potrebbe non essere peregrina. Ma ci sarebbe un impedimento non da poco, a tracciare la storia è il sito DiLei, che riporta un’indiscrezione pronta a scoppiare con la forza di una bomba.

Stefano De Martino corre da Belen Rodriguez a Ibiza, ma lei lo ignora. I due si trovano entrambi sull'isola spagnola dove stanno trascorrendo le vacanze separati. La showgirl argentina si sta rilassando con un gruppo di amici, fra cui c'è Mattia Ferrari che riesce sempre a strapparle un sorriso, fra giochi e tuffi in piscina. Stefano De Martino invece appare più pensieroso e triste su Instagram, dove si mostra in contemplazione del mare.















Almeno per ora il ritorno di fiamma fra i due sembra escluso. Non sono ancora chiari i motivi dell'addio fra Belen e Stefano, di certo gli ex avrebbero ancora bisogno di chiarirsi e parlarsi dopo una rottura così improvvisa e dolorosa. La coppia si era riunita appena un anno fa grazie a De Martino che aveva fatto di tutto per riconquistare il cuore dell'ex moglie. La Rodriguez aveva ammesso di amarlo ancora e insieme progettavano un secondo figlio. Poi l'addio, arrivato all'improvviso, che ha lasciato sconvolti i fan.















Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Chi, il conduttore di Made In Sud sarebbe pronto a riconquistare l'ex moglie, ma sulla sua strada ci sarebbero molti ostacoli. Belen infatti non sembra disposta a perdonarlo di nuovo, come ha sottolineato con diverse frecciatine apparse su Instagram. "Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva raccontato qualche settimana fa a Chi -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa".











E ancora: “Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.

Nel frattempo a Ibiza, Belen continua a ignorare Stefano. Le strade dei due non si sono ancora incrociate, ma a unirli c’è, come sempre, il piccolo Santiago, frutto del loro amore.

