Anche quest’anno sta presentando nel migliore dei modi il programma musicale ‘Battiti Live’, che va in onda su Italia 1, insieme al collega Alan Palmieri. Elisabetta Gregoraci è dunque una conduttrice altamente professionale, che riesce a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di persone. Ma lei è anche una donna di un fascino esagerato, infatti il suo corpo è praticamente perfetto e le sue curve tolgono il fiato. Per questa ragione lo mette in mostra sui social network.

Questa sua scelta di postare immagini bollenti su Instagram è accolta più che favorevolmente dai suoi follower, che la inondano di complimenti e mi piace. Come successo nella sua ultima istantanea, dove ha voluto davvero far impazzire gli utenti, rimasti sbalorditi dalla sua incredibile sensualità. La carta di identità dice 40 anni, ma guardandola attentamente si potrebbe benissimo pensare che abbia non più di 20 anni. Vediamo nel dettaglio perché il suo post è stato un successone. (Continua dopo la foto)















Nello scatto in questione si è ripresa ovviamente in tenuta estiva, con un costume di colore bianco e rosa. Le sue gambe sono impeccabili e bellissime, ma oltre ad apprezzare un contagioso sorriso, tutti hanno fatto cadere l’occhio proprio lì, nel suo meraviglioso ed esplosivo décolleté. Infatti il suo bikini ha fatto una fatica immensa a contenerlo e dunque una parte di esso è fuoriuscito e si è potuto notare nitidamente. Come anticipato prima, i complimenti per la donna si sono sprecati. (Continua dopo la foto)















Oltre 33mila mi piace e decine di complimenti: «Il rosa ti dona tantissimo, usalo di più», ha scritto un follower; «Sei una meraviglia! Un sogno…», ha aggiunto un fan; «Che bella che sei», ha chiosato un utente. E ancora: «Splendida», «Io al tuo fianco la notte non riuscirei a dormire», «Un sorriso meraviglioso», «Semplicità e bellezza unica», «Molto affascinante», «Sprizzi tanta gioia! Fantastica», per citarne qualcun altro. Continua dopo la foto











Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌸 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 13 Ago 2020 alle ore 5:19 PDT



In un’intervista rilasciata a “Vieni da me”, da Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci era tornata a parlare della sua passata relazione con il manager Flavio Briatore. La 40enne aveva escluso categoricamente un ritorno di fiamma. Da quella chiacchierata era saltato fuori che la gelosa della coppia fosse lei: «Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io», aveva rivelato la showgirl. Per non destabilizzare troppo loro figlio Nathan, frutto di dieci anni d’amore, la Gregoraci dopo la separazione da Briatore, ha deciso di vivere a Montecarlo. Nessun rancore: «Tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi»

