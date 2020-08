Barbara D’Urso, la foto in stile Belen alza un polverone. Carmelita si ricorderà a lungo di questo scatto

Ancora una volta attaccata pesantemente sui social. Parliamo di Barbara D’Urso, che non riesce a trovare la serenità assoluta nemmeno in vacanza e lontana dalle telecamere. La conduttrice televisiva di Mediaset ama condividere con tutti i suoi follower le foto rilassanti di questo periodo, ma l’ultima pubblicata nelle scorse ore ha alzato un nuovo polverone. Sono arrivati infatti numerosi commenti che non hanno sicuramente fatto piacere alla donna, la quale comunque non si scompone mai.

In attesa di rivederla all’opera con i suoi popolari programmi in onda su Canale 5, Barbarella ha voluto mostrarsi in modo diverso, postando un’istantanea interessante che ha messo in mostra anche il suo fisico. Ma questo post non è stato gradito da molti hater, che hanno iniziato a scrivere pesanti critiche ai suoi danni. Bisogna comunque dire che lei ha anche tantissimi fan che la riempiono di complimenti, ma questi messaggi negativi spesso e volentieri prendono il sopravvento. (Continua dopo la foto)















Nello scatto in questione si è immortalata mentre effettua un allungamento in piscina, con la pancia rivolta in acqua. Questa sua posa ha inevitabilmente posto l’accento sul suo incantevole lato B, ammirato e apprezzato da molti nonostante abbia superato la soglia dei 60 anni. Ma se da un lato ci sono stati i complimenti, dall’altro sono partiti commenti davvero ‘aggressivi’. C’è chi ritiene che lei usi troppo Photoshop per aggiustare le foto, ma l’accusa più clamorosa è giunta in seguito. (Continua dopo la foto)















I contestatori sono convinti che vuole imitare in tutto e per tutto la showgirl argentina Belen Rodriguez: “Vuoi imitarla”, “Falla finita, non puoi essere bella come lei alla tua età”, “Smetti di fare quello che fa lei”. Essendo stata messa in mezzo un’altra persona, non è comunque da escludere l’ipotesi che Carmelita stavolta intervenga per difendersi. In generale ha sempre preferito glissare e lasciar perdere gli insulti, ma questa volta si è andati oltre e tutto è quindi possibile. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Oggi allungamenti 😂😂 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Ago 2020 alle ore 4:47 PDT

La D’Urso ha comunque ricevuto dalla sorella Eleonora una buona notizia, infatti aspetta un bebè. L’attrice si è semplicemente mostrata in dolce attesa ed ha deciso di scrivere una simpatica didascalia che è stata accolta favorevolmente dai suoi tanti follower. Nel commento a corredo dell’immagine hascritto: “A quanto pare, scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”.

Karina Cascella e la verità sui ritocchini, stavolta parla lei e toglie ogni dubbio