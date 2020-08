Instagram è la casa di Fedez e Chiara Ferragni. I due, sposati dal settembre del 2018 e genitori di Leone, nato a Los Angeles il 20 marzo dello stesso anno, sono assidui frequentatori del social delle foto e ogni giorno mostrano la loro vita a suon di video, selfie e dirette Instagram. In diverse occasioni sono stati presi di mira dagli utenti per atteggiamenti o dichiarazioni considerati non proprio ammirevoli, come in occasione della visita della coppia alla Cappella Sistina.

Gli scatti fatti e poi postati in rete avevano scatenato i commenti degli hater, che avevano ricordato che non è possibile effettuare video o immagini dentro la stessa. Ma successivamente era arrivata una precisazione molto importante. La super influencer e il rapper non hanno assolutamente violato alcuna regola, come confermato dal tour operator che ha organizzato la visita. ‘Ifexperience’ ha commentato su Instagram, riferendo che non ci sono stati problemi legali. Continua dopo la foto















I Ferragnez qualsiasi cosa facciano attirano l’attenzione. Anzi, a volte fanno parlare di loro anche quando non fanno nulla o…quasi. Un po’ come è successo con l’ultimo post dell’Influncer che ha postato un semplice bacio che si è scambiata con il rapper in acqua. Incredibilemente ne è nata una discussione tra i follower. Chiara Ferragni, infatti, ha postato su Instagram una foto di un semplice bacio a Fedez. Continua dopo la foto















Ma l’attenzione dei fan si è concentrata su un particolare che non è certamente in primo piano: le unghie del rapper, che sono coperte da uno smalto. Ne è nata una discussione tra alcuni follower, poiché alcuni fan criticano il cantante per la scelta – definita da una ragazza “insolita per un uomo” – di mettersi lo smalto sulle unghie. Continua dopo la foto











«Una cosa orrenda» commenta qualcuno, mentre altri difendono la liberta di Fedez di mostarsi come preferisce. Ne scaturisce una discussione animata ma tutto sommato corretta. Ma c’è anche chi, invece di concentrarsi sulle unghie di Fedez, preferisce ammirare il lato B di Chiara, in bella mostra nella foto: moti fan dimostrano di apprezzare l’angolazione della foto.

