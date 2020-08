Karina Cascella e la verità sui ritocchini, stavolta parla lei e toglie ogni dubbio

Karina Cascella è stata per tanto tempo grande protagonista in televisione, soprattutto grazie a ‘Uomini e Donne’. Poi è spesso invitata da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni ed è diventata un vero e proprio personaggio del piccolo schermo. Su di lei si sono aperti dei veri e propri dibattiti e molti utenti l’hanno attaccata sia su cosa faccia nella sua vita adesso per guadagnare soldi e anche su aspetti ancora più privati. Parliamo dunque delle accuse sul fatto di essersi rifatta.

Quando è chiamata in causa, difficilmente la donna fa troppi giri di parole per dare una sua opinione su qualsiasi fatto. Questa sua impulsività e schiettezza la fa sembrare a volte antipatica, ma questo è sempre stato il suo carattere. E, visto che diversi follower ancora le stavano chiedendo con insistenza quante cose si fosse rifatta del suo corpo, ha deciso di dire la sua e spiegare nei minimi dettagli le sue decisioni. Le sue affermazioni chiariscono una volta per tutte questa vicenda. (Continua dopo la foto)















Sul popolare social network Instagram, Karina è molto seguita, infatti conta la bellezza di più di un milione di seguaci. I post che pubblica quasi a cadenza giornaliera sono immagini personali ma anche mentre è alle prese con il lavoro. Interessanti le foto che posta in compagnia del suo partner Max Colombo e di sua figlia Ginevra, concepita con Salvatore Angelucci. Ma tornando alla chirurgia estetica, ecco cosa ha risposto la donna alla domanda: “Quante cose ti sei rifatta?”. (Continua dopo la foto)















“Alcuni risponderebbero tutto!!! Ma la verità è una sola. Il seno 10 anni fa e le labbra ritocco un pochino la parte di sopra una volta l’anno. E aggiungo chi ci vuole credere bene, chi non ci crede pace e amen che io campo lo stesso”, ha riportato la Cascella. Dopo anni e anni di quesiti simili, lei probabilmente si è stancata di dover sempre fornire spiegazioni. Presumibilmente non interverrà più su questo tema, anche perché ciò che aveva da dire lo ha detto definitivamente qualche ora fa. (Continua dopo la foto)









Per il 64esimo compleanno della madre, prematuramente scomparsa, la Cascella ha voluto condividere con tutti noi un toccante pensiero. A fare da didascalia a un nostalgico ritratto di famiglia in compagnia di sua figlia Ginevra, il suo compagno Max Colombo e un’altra bambina, l’opinionista ha fatto emozionare tutti i suoi follower di Instagram.

