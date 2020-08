Royal family sempre più nel caos, la decisione del principe Carlo agita la corte

Che tra Meghan Markle e Kate Middleton ci sia in corso una vera e propria guerra non è un mistero, ma in tanti si sono chiesti cosa ne pensa di questa vicenda il principe Carlo, papà di Harry e William. In generale colei che ovviamente è più apprezzata dalla famiglia reale è la duchessa di Cambridge, anche perché ha deciso di restare lì e di adeguarsi immediatamente alla vita di corte. Eppure le ultime indiscrezioni riferiscono che l’erede al trono d’Inghilterra abbia un’altra idea.

Sembra infatti che Carlo preferisca Meghan. A riferire questa notizia abbastanza clamorosa e inaspettata è il libro che sta scandalizzando il Regno Unito, 'Finding Freedom'. Stando a questi rumors, si ritiene che Carlo si schieri quasi sempre con coloro che non riescono ad avere una grande popolarità e che sono meno amati. Questa sua decisione deriverebbe dalla situazione personale vissuta con la sua dolce metà Camilla, con quest'ultima che ha dovuto fare i conti con tanti problemi.















Nel testo si può infatti leggere: "Carlo sa bene cosa significhi essere ai ferri corti con la famiglia reale. Quando è entrata a far parte della famiglia reale Meghan ha trovato in Carlo un padre affettuoso a cui appoggiarsi. A Carlo piacciono le donne forti, brillanti e sicure. Per questo è subito nata, tra il principe e l'ex attrice, una bella amicizia". Ma c'è anche dell'altro, infatti lo stesso primogenito della regina Elisabetta pare abbia detto che il figlio sia migliorato grazie alla sua consorte.















Dunque, Carlo avrebbe un'idea totalmente opposta rispetto a suo figlio William. Quest'ultimo infatti avrebbe fatto di tutto pur di convincere Harry a non sposare Meghan perché ritenuta una donna non adatta a quel ruolo. Gli autori del libro hanno scritto: "Per Carlo, Meghan ha cambiato in meglio l'amato Harry. Il principe ammira Meghan per la forza che dà al figlio. Lui ha bisogno di una figura decisa nella sua vita, viste le sofferenze passate". Poi ecco i dettagli sul rapporto papà-figlio.









“Hanno un rapporto padre e figlio molto forte, e Carlo ha detto senza troppi giri di parole che la porta per Harry è sempre aperta. Benché Carlo non sia tanto avvezzo a messaggini e chat riesce a tenersi in contatto con Harry attraverso telefonate e videochiamate. Provvede finanziariamente a Harry, come farebbe qualsiasi padre il cui figlio si fosse appena trasferito dall’altra parte del mondo”, ha affermato una fonte.

