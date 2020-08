“Ma sei impazzita?!”. Bufera su Serena Enardu, stavolta non la salva nessuno: insulti come se piovesse

Un episodio incredibile con protagonista Serena Enardu ha scatenato una marea di polemiche. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha infatti partecipato ad una festa di compleanno in compagnia della sorella gemella Elga. Ed è stato a causa dell’immagine postata insieme alla festeggiata a creare un vero e proprio putiferio, con strascichi che sicuramente ci saranno anche nei prossimi giorni. Un dettaglio dell’istantanea non è assolutamente passato inosservato e per lei sarà difficile difendersi.

Il post in questione era apparso in un primo momento sui social network, ma complice la bufera che si è abbattuta in poche ore è stato immediatamente rimosso. Però gli attentissimi utenti sono riusciti a salvarsi la foto, che continua a girare ed è diventata virale seppur in modo negativo. Il web è insorto, l'indignazione è ai massimi livelli per una scelta considerata inaccettabile. Ma andiamo a vedere nei particolari il perché di così tante proteste da parte della gente.















Sia lei che Elga sono infatti state riprese insieme a Viviana, la personal trainer che compieva gli anni, ed altre persone. A fare scalpore è stata la torta di compleanno, che è stata decorata con una svastica. Si è appurato che la decisione di inserire la bandierina nazista è stata presa per sottolineare il forte carattere della festeggiata, ma questo scherzo non è stato assolutamente apprezzato da migliaia di persone, che hanno condannato senza se e senza ma questa foto.















Su Twitter sono stati numerosi i messaggi contro la Enardu: "Le sorelle Enardu e amici. E se la ridono pure! Solo l'oblio vi meritate! Fate schifo", "Fanno ribrezzo. E non c'è ignoranza che tenga. Non si può festeggiare con quel simbolo". Successivamente, travolte dunque dalle polemiche, le due sorelle hanno deciso di replicare con un video nel quale affermano di dissociarsi completamente da quella immagine. Scuse che non sappiamo se serviranno a rasserenare la situazione.









Qualche giorno fa Serena Enardu ha condiviso una foto in cui appare in compagnia di Michele. Sorrisi e abbracci e per molti follower ci vuole davvero poco per mettere insieme gli indizi e arrivare a una prova. In molti, infatti, si sono chiesti se Michele sia o meno la nuova fiamma dell’ex gieffina. I fan hanno commentato: ““Un altro pollo da spennare ha trovato, poveraccio”, “Lo sapevo che hai trovato un altro, altro che Pago”.

