Ignazio Moser, lo sfogo sui social è feroce: l’ex gieffino vuota il sacco, parla della sua storia con Cecilia Rodriguez

La vicenda riguardante Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha ancora tanti misteri. Non si sa infatti se questa crisi sentimentale sia semplicemente passeggera o se potrebbe essere giunta al capolinea in maniera definitiva la loro relazione. Nei giorni scorsi il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo hanno dato in esclusiva una notizia che fa riferimento ad un presunto flirt tra il ciclista e la bellissima attrice Anna Safroncik. Qualche ora fa le prime precisazioni.

Alcune persone presenti all’evento al Billionaire di Flavio Briatore in Sardegna hanno smentito che ci sia qualcosa in più di un’amicizia tra i due ed ora è lo stesso Moser a rompere il silenzio e a sbottare su Instagram. La modella argentina ha preferito trincerarsi nel silenzio, infatti ha soltanto postato una foto sexy riprendendo la parte di sotto del bikini. Il giovane invece, chiamato in causa più da vicino, ha voluto dire la sua per mettere finalmente un punto alla questione. (Continua dopo la foto)















Attraverso alcune storie Instagram, Ignazio ha affermato che se ci sarà qualcosa da dire sul suo rapporto con la Rodriguez sarà lui in prima persona a parlarne e a fornire qualsiasi dettaglio. In merito invece alle voci che lo darebbero più che interessato alla Safroncik, è stato categorico: “Stanno girando notizie che chiamare false è poco, sono gran put….te”. I due comunque non stanno trascorrendo insieme le vacanze, sintomo di una situazione non di certo molto positiva. (Continua dopo la foto)















Con Ignazio ci sono Marto Cartasegna e Andrea Damante, ma nessuna traccia della sorella di Belen. Tornando alle smentite sul legame intimo con Anna, non ci sarebbe in corso proprio nulla di sentimentale. Alcune testimonianze di persone che si trovavano a quella festa hanno infatti detto che non hanno assolutamente assunto atteggiamenti ambigui e si sono comportati come dei buoni amici e niente di più. Questo intervento social di Moser potrebbe essere stato l’atto finale. (Continua dopo la foto)









Il settimanale ‘Chi’ ha scritto quali potrebbero essere stati i motivi dell’allontanamento: ““La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita” si legge sulla rivista. Tutto ciò a spinto Cecilia ed Ignazio a litigare per ore al telefono, fino al rischio di rovinare un legame che, formatosi sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, appariva saldissimo.

